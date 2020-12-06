Richie Rich ve Evde Tek Başına filmlerinin çocuk oyuncusu

Macaulay Carson Culkin ismini belki hiç duymamış olabilirsiniz. Fakat bu isimi aslında çok iyi tanıyoruz. Özellikle 1990’lı yılları görenler çok iyi hatırlayacaktır.

Yıllar önce Evde Tek Başına film serilerini ve Richie Rich filminin başrol oyuncusunu canlandıran çocuk olarak tanıyoruz. Macaulay’ın film kariyerinde sadece bu iki film yok. Aslında birçok filmde rol almıştır. Fakat ülkemizde en iyi iki film ile tanınmıştır.

Macaulay Carson Culkin 26 Ağustos 1980 doğumludur. New York doğumlu olan oyuncu 2002 ile 2010 yılları arasında Mila Kunis ile evlenmiştir. Ülkemizde Macaulay Carson Culkin’in başka herhangi bir filmi yayınlanmamıştır.

Milena Markovna Kunis (d. 14 Ağustos 1983; Çernivtsi, Ukrayna) Ukrayna asıllı Amerikalı oyuncu. That ’70s Show dizisinde ve Black Swan, Tanrının Kitabı, Max Payne filmlerinde oynamış; Family Guy’da Meg Griffin karakterini seslendirmiştir.