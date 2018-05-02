Ana Sayfa / Kimdir / Noyan Kimdir? Diriliş Ertuğrul’da tekrar piyasaya çıktı

Noyan Kimdir? Diriliş Ertuğrul’da tekrar piyasaya çıktı

tarafından 2 Mayıs 2018 Tarihinde eklendi

Diriliş Ertuğrul dizisinde ilk sezon fırtınalar estiren tekrar geri döndü. Diriliş Ertuğrul dizisindeki karakteri kimdir,Moğol Komutanı kimdir?

Çok acımasız olan Noyan, kadın,cocuk dinlemeden herkesi öldürüyor.Ekmek keser gibi adam kesen Noyan’ın tekrar dizide ortaya çıkması tekrardan heyecanı ortaya çıkardı. Baycu Noyan (ö. 1261) Batı Moğol orduları kumandanı. Cormagon Noyan’ın yerine Azerbaycan valisi[ olarak atanmış, 1240’da Babai ayaklanması sonucu Anadolu Selçuklularının düştüğü zor durumu görerek, Anadolu’nun fethini planlamıştır.

1242’de Ermenistan üzerinden önce Erzurum’u, 1243’te de Kösedağ Savaşı’nı (1 Temmuz 1243) kazanarak Sivas ve Malatya’yı ele geçirmiş, II. Gıyaseddin Keyhusrev’i yenilgiye uğratmış hem de Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılış sürecini başlatmıştır.

Noyan bu sefer Bilecik tekfuru ile birlikte Ertuğrul’u öldürmek isteyecek. Bakalım neler yapacak göreceğiz.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir