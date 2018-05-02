Noyan Kimdir? Diriliş Ertuğrul’da tekrar piyasaya çıktı

Diriliş Ertuğrul dizisinde ilk sezon fırtınalar estiren Noyan tekrar geri döndü. Diriliş Ertuğrul dizisindeki Noyan karakteri kimdir,Moğol Komutanı Noyan kimdir?

Çok acımasız olan Noyan, kadın,cocuk dinlemeden herkesi öldürüyor.Ekmek keser gibi adam kesen Noyan’ın tekrar dizide ortaya çıkması tekrardan heyecanı ortaya çıkardı. Baycu Noyan (ö. 1261) Batı Moğol orduları kumandanı. Cormagon Noyan’ın yerine Azerbaycan valisi[ olarak atanmış, 1240’da Babai ayaklanması sonucu Anadolu Selçuklularının düştüğü zor durumu görerek, Anadolu’nun fethini planlamıştır.

1242’de Ermenistan üzerinden önce Erzurum’u, 1243’te de Kösedağ Savaşı’nı (1 Temmuz 1243) kazanarak Sivas ve Malatya’yı ele geçirmiş, II. Gıyaseddin Keyhusrev’i yenilgiye uğratmış hem de Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılış sürecini başlatmıştır.

Noyan bu sefer Bilecik tekfuru ile birlikte Ertuğrul’u öldürmek isteyecek. Bakalım neler yapacak göreceğiz.

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