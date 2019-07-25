Çukurovalı Çengi Afet kimdir

Yeşilçam filmleri unutulmaz ve her sahneleri aklımızdadır.

Bu sefer sizlere usta oyuncu Kemal Sunal’ın oynadığı Deli Deli Küpeli filminde Çukurovalı Çengi Afet rolünü canlandıran Fatoş Sezer’den bahsetmek istiyoruz.

Efsane oyuncu Fatoş Sezer 31 Ocak 1958 yılında Kocaeli’nde doğmuştur. Wikipedia’da yazan bilgiye göre anne ve babası Polonyalı olup, II.Dünya savaşı sırasında İstanbul’a yerleşmişler. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Fatoş Sezer 2011 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etmiştir.

Birçok film ve dizide rol almıştır. Genel olarak 1990’lı yıllardan sonra eşi ile birlikte tiyatrolarda rol almıştır.

Son olarak 2007 yılında Sıla dizisinde 1.sezon ve 2.sezonda Mehveş karakterini canlandırmıştır.

Bu arada Çukurovalı Çengi Afet karakterini canlandırdığı Deli Deli Küpeli filmi 1986 yapımıdır.