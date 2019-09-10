Bir Yeşilçam Yıldızı daha aramızdan ayrıldı

Bir Yeşilçam Yıldızı daha kaydı. Efsane oyuncu Süleyman Turan vefat etti.
Oyunculuğu ve yakışıklılığı ile yılların tecrübesi 10 Eylül 2019 günü vefat etmiştir.
Süleyman Turan 19 Kasım 1936 doğumludur. Sinema hayatına tiyatro ile başlayan usta oyuncu yüzlerce filmi hayatına sığdırdı. Evinde kalp krizi geçirdiğini duyanlar duygularını sosyal medya aracılığıyla iletti. Birçok ünlü ve devlet adamıda Twitter üzerinden başsağlığı mesajları gönderdi.
Son Bir Aşk (2015)
Yahşi Batı (2010)
Sonsuz 2009
Kabadayı (film) 2007
Yılan Hikayesi 1999 2002
Sırılsıklam 1998
Hatıralar / Her Şey Sizin İçin 1997
Aylaklar 1994
Kimsesizler 1994
Yıldızlar Gece Büyür 1991
Acı 1988
Es Deli Rüzgar 1988
077 Hızır – Acil Servis 1988
Bir Çember Kırılırken 1987
Kuruluş / Osmancık 1987
Sevdim Seni 1987
Vurmayın 1987
Yapayalnız 1986
Kıskaç 1986
Acı Sevda 1985
Sosyete Şaban 1985
Alkol 1985
Acımak 1985
Kaçış 1985
Acıların Çocuğu 1985
Kanun Adamı 1985
Kadın Bir Defa Sever 1984
Ayşem 1984
Ejderin İntikamı 1984
Darbe 1984
Halk Düşmanı 1984
Dönme Dolap 1983
Gizli Kuvvet 1983
Bataklıkta Bir Gül 1983
Kurban 1983
Küçük Ağa 1983
Şaka Yapma 1981
Bay Alkolü Takdimimdir 1981
Köşe Kapmaca 1979
Vah Başımıza Gelenler 1979
Kalleş Adam 1979
Üç Tatlı Bela 1979
Cevriyem 1978
Yüz Numaralı Adam 1978
Sevgili Dayım 1977
Hatasız Kul Olmaz 1977
Lanet / İlenç 1977
Bir Adam Yaratmak 1977
Delicesine 1976
Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976
Gel Barışalım 1976
İzin 1975
Delicesine 1975
Tatlı Tatlı 1975
Fıstıklar 1975
Gördüğün Yerde Vur 1975
Haydi Gençlik Hop Hop 1975
Panik 1975
Yatak Hikayemiz 1975
Gece Kuşu Zehra 1975
Çapkın Hırsız 1975
Beş Milyoncuk Borç Verir misin 1975
Dayı 1974
İstek 1974
Yalnız Adam 1974
Reisin Kızı 1974
Hostes 1974
Kısmet 1974
Kara Pençe’nin İntikamı 1973
Düşman 1973
Öksüzler 1973
Siyah Gelinlik 1973
Kara Pençe 1973
Kaderim Kanla Yazıldı 1973
Ben Böyle Doğdum 1973
Katran Bebek 1973
Yabancı 1973
Zalim 1973
Ölüm Satanlar 1973
Elveda Meyhaneci 1972
Aşk Fırtınası 1972
Delioğlan 1972
Gece 1972
Bir Aşk Bin Ölüm 1972
Şehmuz 1972
Hayatımın En Güzel Yılları 1972
Çöl Kartalı 1972
Korkusuz Kaptan Swing 1971
Yarın Son Gündür 1971
Yedi Kocalı Hürmüz 1971
Asrın Kadını 1971
Çıngar Başlıyor 1971
Güllü 1971
Kalleşlere Af Yok 1971
Ölüm Korkusu 1971
Sevimli Hırsız 1971
Kinova – Demir Yumruk 1971
Üç Öfkeli Adam 1971
Üç Kabadayı 1971
On Küçük Şeytan 1971
Ayşecik Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971
Kaderin Ağları 1970
Devler Geliyor 1970
Mağrur Kadın 1970
Kalbimin Efendisi 1970
Gölgedeki Adam 1970
Üç Kral Serseri 1970
Küçük Hanımın Şoförü 1970
Akrep Tuzağı 1970
Dikkat Kan Aranıyor 1970
Yeşil Kurbağalar 1970
Gönül Meyhanesi 1970
Tatlı Meleğim 1970
Çakırcalı Mehmet Efe 1969
Öldüren Aşk 1969
Boş Çerçeve 1969
Damga 1969
Kahraman Delikanlı 1969
Muhabbet Kuşu 1969
Bir Çirkin Adam 1969
Kan Su Gibi Akacak 1969
Gül ve Şeker 1968
Maskeli Beşlerin Dönüşü 1968
İngiliz Kemal 1968
Gönüllü Kahramanlar 1968
Korkusuz Yabancı 1968
Tek Kurşun 1968
Aşkım Günahımdır 1968
Kezban 1968
Maskeli Beşler 1968
Karaoğlan Yeşil Ejder 1967
Hindistan Cevizi 1967
Silahsız Dövüşelim 1967
Zehirli Hayat 1967
Sinekli Bakkal 1967
Aslan Yürekli Reşat 1967
Demir Yumruklu Üçler 1967
Erkek Adam Sözünde Durur 1967
Yıkılan Yuva 1967
Yarın Çok Geç Olacak 1967
Kardeş Kavgası 1967
Serseri 1967
Üç Sevdalı Kız 1967
Denizciler Geliyor 1966
Siyahlı Kadın 1966
Meleklerin İntikamı 1966
Vatan Kurtaran Aslan 1966
Fatih’in Fedaisi 1966
İntikam Ateşi 1966
Fırtına Beşler 1966
Ölüm Yaklaşıyor 1966
İhtiras Kurbanları 1966
Altın Küpeler 1966
Üç Kardeşe Bir Gelin 1965
Sevgili Öğretmenim 1965
Artık Düşman Değiliz 1965
Garip Bir İzdivaç 1965
Bir Gönül Oyunu 1965
Babamız Evleniyor 1965
Severek Ölenler 1965
Beş Şeker Kız 1964
Gençlik Rüzgarı 1964
Bana Derler Külhanlı 1964
Muhteşem Serseri 1964
Gecelerin Kadını 1964
Koçum Benim 1964
Hızır Dede 1964
Kral Arkadaşım 1964
Kimse Fatma Gibi Öpemez 1964
Sayın Bayan 1963
Beyaz Güvercin 1963