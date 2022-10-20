Warrior Nun 2.sezon 10 Kasım’da yayında

Netflix’te Warrior Nun dizisi büyük beğeni topladı. 2020 yapımı olan dizinin acaba 2.sezonu gelecek mi diye bekleniyordu. Netflix uygulamasına girdiğimizde Warrior Nun dizisinin 2.sezonu 10 Kasım tarihinde vizyonda olacağı yazmaktadır.

Dizinin ilk sezonu 10 bölüm’den oluşmaktadır. Her bölüm ortalama olarak 45 dakika sürmektedir. Dizinin başrolünde Alba Baptista, Thekla Reuten, Lorena Andrea ve Toya Turner yer almaktadır. Dizinin yaratacısı ise Simon Barry’dir.

Dizi hakkında Wikipedia bilgisi şöyle; Warrior Nun, Ben Dunn’un Warrior Nun Areala adlı çizgi romanının uyarlaması olan, Simon Barry’nin yarattığı Amerikan fantezi – drama türündeki internet – televizyon dizisi. Çekimleri İspanya’da gerçekleştirilen dizi, 2020’den itibaren orijinal içerik olarak Netflix’te yayınlanmaktadır.

Warrior Nun dizisi karakterlerini canlandıran oyuncular şöyle;

Alba Baptista: Ava Silva

Toya Turner: Abla Mary / Shotgun Mary

Thekla Reuten: Jillian Salvius

Lorena Andrea: Abla Lilith

Kristina Tonteri-Young: Abla Beatrice

Tristan Ulloa: Baba Vincent