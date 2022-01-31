Vikingler seslendirme ekibi üst segment sanatçılar

Vikingler dizisi son yılların en popüler dizileri arasında yer almaktadır. Dizi toplamda 6 sezondan oluşmaktadır. Kanada-İrlanda ortak yapımı olan bu dizi 3 Mart 2013 günü gösterime girdi. Dizi genel olarak Ragnar Lodbrok’un hayatını anlatmaktadır. Diziyi Netflix üzerinden Türkçe dublaj olarak izleyebiliyorsunuz.

Vikingler dizisinin Türkçe seslendirmesini yapan ekibi gerçekten çok tebrik ediyoruz. Bu dizinin yabancı olduğunu bilmesek Türkçe bir dizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Orjinal dilinde izleyin, daha sonra Türkçe dublaja geçin. Ne kadar başarılı olduklarını göreceksiniz.

Şahsen biz diziyi izlerken bütün seslendirmelere hayran kaldık. Fakat aralarında iki karakter seslendirme gerçekten zor. Kral Harald ile Floki seslendirenleri ayrıca tebrik ediyoruz.

Peki bu efsane diziyi büyük bir ustalıkla bizlere Türkçe seslendirenler kimler;

Ragnar Lothbrok (Özgür Özdural)

Lagertha (Canan Çiftel)

Kral Harald Finehair (Selçuk Kıpçak)

Rollo (Murat Şen)

Bjorn (Özgür Uğraş Özaslan)

Kemiksiz Ivar (Fatih Özkul)

Ubbe (Arda Aydın)

Floki (Erkan Taşdöğen)

Kahin (Savaş Özdural)

Ingrid (Elif Acehan)

Torvi (Aysun Topar)