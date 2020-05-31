The 100 dizisinin 6.sezonu Netflix’te yer almıyor

The 100 dizisini eğer izlemediyseniz ilk olarak kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Kıyamet sonrası bilim kurgu kategorisinde oldukça başarılı bir dizidir. Başrollerinde Eliza Taylor, Paige Turco, Bob Morley ve Marie Avgeropoulos gibi başarılı oyuncular bulunmaktadır. 2014 yılında başlayan dizi 7.sezondan oluşuyor. 7.Sezon henüz başlamadı. Şu an için 6.sezon tamamlandı.

İnternette The 100 dizisinin bütün bölümlerini bulabilirsiniz. Netflix platformunda ise The 100 dizisini Türkçe dublaj olarak izleyebilirsiniz. Fakat Netflix 5.sezona kadar yayınladı. 6.Sezon bölümleri gözükmüyor. Eklenip eklenmeyeceği konusunda da maalesef herhangi bir netlik bulunmuyor. Eğer bizim gibi Netflix abonesiyseniz 5.sezonu izledikten sonra internet dizi sitelerinde 6.sezon izleyebilirsiniz. Bu arada 6.sezon türkçe dublaj bulamadık. Genel olarak türkçe altyazılı olarak bulabilirsiniz.

Eğer Netflix’te The 100 6.sezon bölüm eklenirse bu yazı üzerinden sizleri bilgilendireceğiz.