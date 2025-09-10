Temple Grandin filmi hangi platformda izlenir? Türkçe dublaj maalesef yok

“Temple Grandin” filmi Türkiye’de şu platformlarda izlenebilir:

HBO Max: Filmin HBO yapımı olduğu ve HBO Max’te izlenebilir.

Amazon Prime Video: Film, Prime Video’da mevcut, ancak ülkemizde gösterilmiyor.

Google Play Filmler: Filmi satın almak veya kiralamak için Google Play’de mevcut.

OSN+: Film, OSN+ platformunda da izlenebilir.

Temple Grandin” filmi, otizmli bir kadın olan Temple Grandin’in gerçek hayat hikâyesine dayanan biyografik bir dramadır. 2010 yapımı film, Temple Grandin’in otizmle yaşadığı zorlukları, özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında karşılaştığı önyargıları ve engelleri nasıl aştığını anlatıyor.

Konusu özetle: Temple Grandin (Claire Danes tarafından canlandırılıyor), otizm nedeniyle iletişim ve sosyal etkileşimde zorluklar yaşayan bir bireydir. Ancak olağanüstü görsel hafızası ve hayvanlara olan derin ilgisi sayesinde, hayvancılık endüstrisinde devrim niteliğinde tasarımlar geliştirir. Film, onun eğitim sürecini, özellikle annesi ve öğretmenlerinin desteğiyle potansiyelini keşfetmesini, bilimsel merakını ve hayvan refahına yönelik yenilikçi çalışmalarını merkeze alıyor. Grandin, mezbahalarda hayvanların daha insani koşullarda işlenmesi için sistemler tasarlayarak sektörde büyük bir etki yaratır.

Film, otizm farkındalığını artırmanın yanı sıra azim, farklılığın gücü ve bireysel potansiyelin önemine dair ilham verici bir hikâye sunuyor.