Sosyal Medyada “Cap” anlamı

İlk olarak yabancı kullanıcılardan çıkmış daha sonra da bize gelmiş olan “cap” ifadesi günümüz sosyal medyasında Türkçe içeriklerde çok göremesek de yavaş yavaş bizde de kullanılmaya başlanan bir kelime. Sadece kelime olarak değil ayrıca emojisi ile de gösterilen bir ifade. Peki bu ifadenin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?

“Cap” argoda ilgili konunun gerçek olmadığı, yani yalan söylendiği anlamına gelen bir ifade. Örneğin bir videonun altına emojisi konulduğu zaman, o videonun yalan ya da saçmalıktan ibaret olduğu anlamına gelir. Hatta bu tür videolara tepki videosu çekip, bu şapkaları ilgili konunun yalan olduğuna inandıkları zaman şapkalarını takan kullanıcıları da görmüş olabilirsiniz. Bu da aynı şekilde bahsedilen olayın yalan olduğunu düşündükleri anlamına geliyor.

Fact or Cap Ne Demek?

“Fact or cap” ifadesi de yaygın olarak kullanılan bir ifade. Bunu anlatmak için bir örnek verelim. Mesela herhangi bir sosyal medya sitesinde, inanması güç olan bir video paylaşıldı. Bu videonun doğru olup olmadığını çeken bir video yapıldığında “fact or cap” yapıldığı söylenebilir. Kısacası bunu “gerçek mi değil mi” gibi çevirebiliriz.

Eğer bunun dışında merak ettiğiniz bir söylem var ise yorumlarda sorabilirsiniz.