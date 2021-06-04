Ragnarok 3.sezon ne zaman gelecek

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Ragnarok dizisi Netflix’te ilk sezon çok beğenilmişti. İlk sezonu izlediğinizde dizi oldukça durağan geçmesine rağmen konusu gereği merak uyandırmıştı. Thor ve devlerin savaşını ilk sezon kapının ucundan gördük.

Thor’u canlandıran kişi tam güçlerine kavuştu derken bir anda 1.sezon bitti. Açıkcası dizi karakterleri ile merak uyandırmıştı. 2.sezon sabırsızlıkla beklendi.

Geçtiğimiz günlerde 2.sezon geldi. Kısa sürede en çok izlenen diziler arasında Netflix’te yerini aldı. 2.sezon ilk sezona göre oldukça daha hızlı olmayı başardı. Fakat tam herkesin beklediği görsel görüntüye ulaşamadı. Thor’un güçlerini aldıktan sonra kıyasıya bir savaş beklendi. Fakat sadece Thor sadece bir tane dev ile savaştı.

Genel olarak yenilmezler filmindeki Thor’un güçlerini görülmesi beklendi. Bu arada Thor’u canlandıran kişinin kardeşi de devlerin çocuğu çıktı. Ayrıca dizide Lucky karakterini canlandırmaya başladı. Yavaş yavaş güçleri gelmeye başladı.

Ragnarok 3.sezon çok daha iyi olacağına şüphe yok. Şu an için Netflix Ragnarok 3.sezon ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi vermedi. Muhtemelen Ragnarok 3.sezon gelmesi en az 6 ay sürecek gibi duruyor. Maalesef yeni sezon geldiğinde 6 bölümlük geliyor. 6 bölümü izlemekte bir günümüzü alıyor. Daha fazla bölüm ile gelmesini temenni ediyoruz.

Ragnarok 3.sezon hakkında gelişme olunca sizlere bu yazı üzerinden bilgilendireceğiz.

David Stakson kimdir

David Stakston (doğum adı David Alexander Sjøholt) 22 Kasım 1999 Norveçli bir oyuncudur. Şu an için Ragnarok dizisinde magnus Fossbakken karakterini yani Thor’u canlandırıyor.2015 yılında Stakston , İskandinav ülkelerinde çok popüler hale gelen Norveç drama web dizisi Skam’da ana karakterlerden biri olarak rol aldı

Ek bilgi: Thor karakterini canlandıran kişi David Stakston’dur. Dizi ilk olarak 31 Ocak 2020’de gösterime girdi.