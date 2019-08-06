ÖSYM Bayram hediyesi yaptı: Kaç puan ile nereye yerleştiniz

Milyonlarca öğrenci 2019-YKS sonuçlarını merak ediyordu. Bayramdan önce açıklanır mı diye merak ederken ÖSYM bayram öncesi süpriz yaparak öğrencilere güzel bir bayram hediyesi yaptı.

6 Ağustos 2019 günü saat 12:00’da açıklanan ÖSYM sitesini ayrıca tebrik ediyoruz. Anlık olarak binlerce kişi sisteme giriş yapmasına rağmen herhangi bir çökme yada ulaşamama sorunu olmadı. YKS kayıtları elektronik ortamda 19-21 ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

2019-YKS sonuçlarına göre yerleştiğiniz üniversiteyi ve puanınızı bize yorum yazarak bilgilendirirseniz çok memnun oluruz. Bu sayede güzel bir paylaşım ortamı ve hangi üniversitelere kaç puan ile yerleşildiğini diğer ziyaretçilerimiz öğrenebilir.