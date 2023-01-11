Netflix En Güçlü 100 yarışması

Netflix platformunda güzel bir yarışma geliyor. En Güçlü 100 yarışması 24 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek. Bizde fragmanı izlediğimizde açıkcası heyecan verici olduğunu düşünüyoruz. Aynı anda 100 kişi zorlu parkurda yarışıyor.

En Güçlü 100 fragmanı izlediğimizde 100 kişi demirlerin üzerinde asılı duruyor ve tek tek gücünü kaybedenler aşağıya düşüyor. Birinci olana büyük ödül vereceği yazıyor. Ödül miktarı konusunda birşey göremedik.

Fakat fragmanda yarışmacıların profesyonel olduğu direk belli oluyor. Yarışma hakkında daha fazla bilgi maalesef bulunmuyor. Yayınlandıktan sonra izleyeceğiz. İzledikten sonra yine bu konu üzerinden görüşlerimizi ekleyeceğiz. Bu arada dizinin yapımcısının ismi jang ho hi