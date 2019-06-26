Mutlaka İzlemeniz Gereken 10 Türk Filmi

Eskiler yeniler derken karmaşık bir liste var karşınızda. Türk filmleri denildiğinde içimizi ısıtan, bizden olan, bizi anlatan filmler geliyor aklımıza. Sizin için derlediğimiz mutlaka izlemeniz gereken 10 Türk filmi listemiz yaşınız kaç olursa olsun kesinlikle hoşunuza gidecek.

1.Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

İlk sırada yer alan bu film, Nakışlı kamyoneti ile akıllarımıza kazınan Hollywood da gösterime girse bütün Oscarları alacak dediğimiz filmdir. Kadir İnanır ve Türkân Şoray’ın oynadığı Cengiz Aytmatov’un kitabından uyarlanan muhteşem bir aşk filmi.

2.Neşeli Günler (1978)

Filmin adı bile söylendiğinde tebessüm ettiğimiz, inatları yüzünden sevgilerini fark edemeyen bir çiftin komediyle harmanlanmış güzel bir aile filmi. Ailecek izlenmesi gereken Münir Özkul ve Adile Naşit filmi.

3.Kelebeğin Rüyası (2013)

Yılmaz Erdoğan hem yazdı hem yönetti. Dram türünde izleyeceğiniz bu film şiir severlerin mükemmel izleme keyfi alacakları garantisinde. Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat’ın güzel oyunculukları sizi filme bağlayacak.

4.Hababam Sınıfı (Ertem Eğilmez, 1975)

Aslında bu filmi ve serisini izlemeyen yoktur. Tekrar tekrar izlenmesi gereken bir film olan Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı Rıfat Ilgaz’ın kitabından uyarlanmış bir başyapıt değerinde. Bu güzel komedinin kesinlikle ailecek izlenmesi gerekir.

5.Züğürt Ağa (1985)

Yavuz Turgul’un yazmış olduğu senaryoda 70’ler ve 80’ler dönemini çok iyi anlatan düzenler arası geçiş dönemini harika bir şekilde vurgulayan film. Dramatik komedi türünde izleyeceğiniz bu film Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Nilgün Nazlı gibi oyuncular ile sizi ekran başına bağlıyor.

6.Canım Kardeşim (1973)

Oyuncuları arasında Yakışıklı Tarık Akan, Gülümseten Metin Akpınar, Sempatik Adile Naşit, usta oyuncu Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve daha kimler kimler. Yıldızları karması gibi bu film adından da anlaşılacağı gibi kardeşleri için her şeyi gözen alan bir olayı anlatıyor. İzlerken içiniz ezilebilir ama mutlaka izlenmeli.

7.Kaybedenler Kulübü (2011)

Mutlaka İzlemeniz Gereken 10 Türk Filmi arasında yer alan bu komedi dram türündeki bu filmde Nejat İşler, Yiğit Özşener, İdil Fırat gibi isimler karşımıza çıkıyor ve bize izleme zevki veriyor.

8.Dağ (2012)

Fazla detaya inmeden vatan evlatlarının ne kadar zorluklar içerisinde ve fedakâr olduklarını anlatan muhteşem bir film. İkinci filmi de bir o kadar güzel. Sürükleyici ve gerçekçi bir yapımdır.

9.Babam ve Oğlum (2005)

Muhteşem bir Çağan Irmak filmi izlemek için ekranlara kilitlenin. Filmi izlemeden önce yanınızda peçete türü gözyaşlarınızı silmek için bir şey bulundurmanızda fayda var. Ben ağlamam diyen çok kişiyi bu filmde ağlarken gördük.

10.Dila Hanım (1977)

Türkân Şoray ve Kadir İnanır’ın Romantik ve Dram türündeki bu filmi kesinlikle Türk filmleri arasında mutlaka izlemeniz gereken 10 Türk filmi arasına girmeyi hak ediyor. Kocasının intikamımı yoksa Aşkımı? Bunu izleyince göreceğiz.