Milyarderlerin Sığınağı hangi platformda?

Milyarderlerin Sığınağı (El Refugio Atómico) dizisi, Netflix platformunda yayınlanmaktadır. Dizi, 19 Eylül 2025 tarihinde izleyicilerle buluşmuştur.

Konusu: Dizi, Üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğinde geçen bir hikayeyi ele alıyor. Benzeri görülmemiş bir küresel çatışma ortamında, bir grup milyarder lüks bir yeraltı sığınağı olan Kimera Underground Park’a sığınır. Bu sığınak, basketbol sahası, restoran, zen bahçesi, kokteyl barı, spor salonu ve spa gibi lüks olanaklarla donatılmış bir yeraltı şehridir. Ancak sığınak, sadece fiziksel koruma sağlamakla kalmaz; milyarderler arasındaki hiyerarşiler, sırlar, ahlaki değerler ve geçmişten gelen ailevi düşmanlıklar da burada sınanır. Hikaye, özellikle hapisten yeni çıkan Max adlı karakterin babası tarafından bu sığınağa getirilmesiyle ve iki aile arasındaki çatışmaların yeniden alevlenmesiyle ilerler. Dizi, bilimkurgu, dram ve suç türlerini harmanlayarak milyarderlerin lüks yaşamlarının bedelini ve insan doğasının karmaşıklığını sorguluyor.

Yönetmenliğini Jesús Colmenar ve David Barrocal’ın üstlendiği, senaryosunu ise La Casa de Papel’in yaratıcıları Álex Pina ve Esther Martínez Lobato’nun yazdığı bu İspanyol yapımı dizi, sekiz bölümden oluşuyor. Başrollerde Joaquín Furriel, Natalia Verbeke ve Miren Ibarguren gibi isimler yer alıyor.