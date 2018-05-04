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Kral Pop HD Kablo TV’de kaçıncı kanalda Destek mail adresimize gelen soruyu yanıtlamak istedik. Kablo Tv aboneliği kullanan bir ziyaretçimiz Kral Pop HD yayının kaçıncı kanalda olduğunu bulamamıştır. Kral Pop kanalı Kablo TV’den HD ve SD...

WhatsApp çevrimiçi kapatma Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ta birçok bilmediğiniz özellik bulunmaktadır. Mesela WhatsApp’ta son görülmeyi yani mesaj okundu bilgisini kapatabiliyorsunuz. Peki çevrim içi görünme bilgisinide katabileceğinizide biliyor muydunuz? Bazı...