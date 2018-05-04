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Kral Pop HD Kablo TV’de kaçıncı kanalda

tarafından 4 Mayıs 2018 Tarihinde eklendi

Destek mail adresimize gelen soruyu yanıtlamak istedik.

Kablo Tv aboneliği kullanan bir ziyaretçimiz yayının kaçıncı kanalda olduğunu bulamamıştır.

Kral Pop kanalı Kablo TV’den HD ve SD olmaK üzere iki farklı yayın kalitesinde yayınlanmaktadır. 1 Mayıs 2018 tarihi itibariyle kanal sıralamasının değiştiği Kablo TV resmi internet sitesinden açıklanmıştır.

Açıklama şu şekilde

Değerli Müşterilerimiz, 01.05.2018 tarihinden itibaren Kral Pop HD yayını Kablo TV 667. Sıradan yayına başlamıştır. Kral Pop SD yayını ise Kablo TV 932. sıradan yayınına devam etmektedir.

Saygılarımızla. Bilgilerinize sunarız.

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Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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