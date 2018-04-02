Kanarya Nasıl Bir Kuş Türüdür? Nasıl Beslenir?

Kanaryalar, ispinoz adı verilen bir kuş familyasına ait türlerdir. Hemen hemen dünyanın birçok yerinde yaşamlarını sürdürmeleri mümkündür.

13 ve 14 cm boyutlarında olan bu ötücü kuşların ana vatanları adını aldıkları Kanarya Adalarıdır. Yabani kanaryalar ve evcil kanaryalar olmak üzere iki şekilde incelenir. Yabani olan kanaryaların sırtlarının gri çizgili olması diğer taraflarının ise sarı-yeşil renkte olması en belirgin özelliklerindendir. Evcil kanaryalar ise altın sarısı rengindedirler. Evcil kanaryaların bu renkte olmasının nedeni yaşadıkları kafes ortamından kaynaklanır. Kanaryalar sağlıklı bir ortam içerisinde 34 yıla kadar yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Şu an çeşit olarak 22 türü olduğu bilinmektedir. Norveç ve Londra ırkları en çok bilinen türleridir.

Kanarya Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Evde kanarya beslemek isteyen kişilerin, öncelikle bu bakımın hassas bir çalışma içerisinde gerçekleştirilmesi kavramına sahip olmaları gerekir. Kanaryalar genellikle çevresindeki insanlara karşı hassas bir yaklaşım içerisindedirler. Sürekli hareket halinde olan bu türler, ötmeyi ve aynı zamanda yemeyi çok severler. Sağlık durumu iyi olmayan kanaryalar, hareketsiz bir biçimde olurlar. Kanaryalar kafes konusunda da oldukça hassastırlar. Kafesleri kendi doğal yaşamlarını anımsatmalıdır. Kafeslerin uzunluğunun 100 cm genişliğinin ise 50 cm olması gerekmektedir. Bu genişlik kanaryaların kafeslerde daha rahat yaşamasını ve daha rahat hareket etmesini sağlar.

Ayrıca kafeslerin içerisine ağaç dallarının veya yapraklarının konulması da kanaryaların kendilerini doğal yaşamlarında hissetmelerini sağlar. Kafesler güneş ışığına maruz kalan yerlere direkt olarak bırakılmamalıdır. Bunun yanı sıra soğuğu sevmeyen bu türler soğuk alanlara da maruz bırakılmamalıdır. Kanaryalar yemek yemeyi çok sevdikleri için kafese minimum üç adet kap koyulmalıdır. Bu kaplardan birisi su kabı olarak ikincisi yem kabı olarak üçüncüsü ise meyve kabı olarak kullanılmalıdır. Üçüncü kabın konulmasının sebebi kanaryaların meyve türlerini çok sevmelerinden ve vitamini bu besinler sayesinde almasından kaynaklanır. Ortamın sıcaklığı ise 10 derecenin altında olmamalıdır.

Kanarya Bakımında Günlük Bakım Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle kafesin içerisinde yer alan kaplar kanaryaların sağlıkları açısından her gün rutin bir şekilde dezenfekte edilmelidir. Dezenfekte işleminden sonra yeniden doldurularak kafese konulmalıdır. Kafesin altına serilen kağıt ve benzeri eşyaların yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Kanaryalar suyu çok sevdikleri için yaz aylarında her gün sabah saatlerinde kanaryalara banyo yaptırmak gerekir. Akşam saatlerinde yapılan banyolar kanaryaların üşütüp hasta olmasına sebep olur.

Kanarya Bakımında Haftalık Bakım Nasıl Olmalıdır?

Kafes ve kafesin içerisinde yer alan tüm eşyalar ılık su yardımı ile temizlenmelidir.

Kanarya Bakımında Aylık Bakım Nasıl Olmalıdır?

Haftalık olarak temizlenen kafes ve kafesin içerisinde yer alan eşyalar, ayda bir olmak üzere iyice dezenfekte edilmelidir. Aynı zamanda istenilirse ayda bir veteriner kontrolüne de götürülebilir.

Kanaryaların Beslenmeleri Nasıl Olmalıdır?

Kanaryalar her gün düzenli bir şekilde beslenmelidir. Bu beslenmenin aksaması kanaryaların ölmelerine sebep olabilir. Beslenmede yem ne kadar önemliyse vitamin açısından kanaryalar için meyve verilmesi de önemlidir. Elma ve marul kanaryaların en sevdikleri besinler arasında yer alır. Bu besinler iyice temizlendikten sonra verilmelidir. Çünkü temizlenmeden verilen meyve sebzeler kanaryaların ishal olmasına sebep olur. Aynı zamanda yem üzerinde biriken yem kabukları kanaryanın beslenmemesine sebep olabilir. Bu yüzden her gün yem kabının üzeri temizlenmelidir.

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