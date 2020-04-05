İnsaf: Kullan At maskenin tanesi 5 TL’ye satılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında artık market ve pazarlara maskesiz çıkamıyorsunuz.

Bu virüs ilk çıktığından itibaren maske fiyatlarında inanılmaz bir artış oldu. Artık o kadar pahalı satılmaya başlandı ki devlet müdahale etti ve fahiş fiyatta satan eczane ve medikal şirketlerine binlerce TL ceza kesti.

Şimdi markete giderken maskeniz yoksa ve acil olarak bulmanız gerekiyorsa mecburen adres eczane olacaktır. Yoksa alışveriş yapamazsınız. Marketlerin birçoğunda artık maske bulamıyorsunuz. Eczaneye gittiğinizde bir adet kullan-at maske fiyatı 5 TL‘dir. Ya arkadaş bir maske için 5 TL nedir. Zaten binlerce kişi işsiz kaldı nasıl geçineceğiz diye düşünürken her market gidişinde 5 TL’lik maske almak zorunda kalalacak. Bir ekmeğin fiyatı 1.5 TL.

Bu arada tane 5 TL olan maskeyi kutu ile alırsanız 200 TL’ye geliyormuş. Tanesi 4 TL’ye düşüyormuşmuş diye kar edeceğiniz söyleniyor.

İnternete baktığımızda 50 adet maskenin fiyatının ortalama olarak 115 TL civarlarında. Yıkanabilir maskeler ise ortalama 10 TL civarlarında.

Birileri artık bu kullan at maskenin tek adet 5 TL satışına lütfen müdahale etsin.