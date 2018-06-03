İddaa sistem nasıl yapılır? İddaa sistem hesaplama

Bahis oyuncusu oynamak istediği maçları seçtikten sonra maç sayısına uygun ve kaybetme ihtimalini kafasında belirlediği karşılaşmalara göre sistem sayısını belirledikten sonra oynanmaktadır. Örnek olarak bahis oyuncusu 5 maç seçtiyse , 1 veya 2 bahsin kaybedeceğini düşünüyorsa sistem 3 veya sistem 4 oynayabilir

Sistem Nedir?

Sistem bahisleri, çok maç seçip oynamayı seven fakat bir veya birkaç maçtan kaybetmesini önleyen bir düzenlemedir. Bahis oyuncusunun 8 maça bahis yaptığını düşünürsek 6 maçı bilmesi ve 2 maçı kaybetmesi durumunda kombine yapmış olduğu kupon kaybeder fakat oynayan kişi işaretlemiş olduğu sistem sayısına göre kazanç sağlayabilir veya kupon bedeline yakın bir bedeli alır. Sistem bahislerinin kazancı standart kombine kupon kazancı hesaplanır gibi hesaplanmamaktadır. Sistem bahsi genel olarak bahis oyuncusunun kendine tanımış olduğu kaybetme hakkıdır diye tanım yapılabilir.

Sistem Bahsi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Maç sayısı ve sistem bahsi belirlendikten sonra maçların oranları ayrı ayrı tutulur. Oyuncunun 10 maç seçip kendine sistem 8 i uygun görmüş ise kazanç 10 maçın içindeki kazanan 8 li kombinasyonların oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplama işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken esas kurallardan biri ise oynadığınız yerde banko veya değil seçeneğini göz ardı edilmemesi gerektiğidir. Sistem bahsi kuponunda bahis oyuncusu şayet banko alanını işaretlemiş ise banko olarak işaretlediği maç veya maçlardan biri kaybetmiş ise sistem bahsi kaybeder. Sistem bahsine yatırılacak minimum tutarlar bulunmaktadır bu miktarların aşağısındaki miktarlar kabul edilmemektedir. Bu minimum bahis miktarı uyarısını kullanıcıların çoğu anlamamaktadır. Minimum bahis tutarı oynamış olduğunuz sistem kuponunuzda ki bahis sayısı yani başka bir deyişle oynamış olduğunuz kolon sayısına göre değişkenlik gösterir.

Sistem Bahsinin Avantajları Nelerdir?

Bahis oyuncusu için her maçı doğru tahmin etmek gibi bir olay imkansızdır ve en iyi oyuncular bile kaybetmektedir. Sistem bahsi, oynayan kişilerin kazanma yüzdesini arttırır ve zararını önler. Size birden fazla kolon oynama ve kaybetme hakkı sunması gibi avantajları vardır. Bunun yanı sıra dezavantajı da bulunmaktadır. Oynanan kombine kupona yatırılan miktar direkt olarak kombine kuponun oranıyla çarpılırken sistem kuponlarında yatırılan tutar oynanan kolon sayısına eşit olarak paylaştırılır ve sistemin içindeki tüm kombin bahislere eşit olarak dağıtıldığından dolayı kazancı daha düşük olmaktadır.

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