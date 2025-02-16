Geçici sinovit ile ilgili yorumlar serisi

Geçici sinovit hastalığını yaşadığımız için birçok anne ve baba acaba ne yapacağız diye telaşa kapılmaktadır. 2015 yılında açtığımız bu konu ile alakalı bir yazımızda bize 300 adet yorum geldi. Google’da eklem nezlesi kaç gün sürer diye arama yapanlar sitemize geliyordu. Fakat google zamanla yazımızı arka plana attı. Konuyu ilk açtığımızda gelen bir yorumu sizlerle paylaşmak istedik.

Kubilay isimli ziyaretçimizin yaşadığı süreci anlatan yorum aşağıdadır. Acaba ne oldu sonraki süreç bizde merak ediyoruz. Bu arada yazımızı okumak isterseniz diye linkini bırakıyoruz.

Kubilay bey 1.yorum

4 yaşında oğlum 5-6 gün kadar yüksek ateş problemi yaşadı ateşin 3. gününde şurup antibiyotiğin dozunun yetersizliğine karar verildi ve dozu arttırıldı. Ateşin geçmesini takibeden ilk günlerde ördek (penguen) gibi yürümeye başladı bir hafta sonrasında bariz topallama, gece uykudan uyanmalar yaşandı, sabah yere basmak kstemiyor ağrılarını söylüyor tüm gün topallıyor, öğlen uykusundan kalkınca yine ağrılarından bahsediyordu, çocuk doktorumuz bunun 7-10gün süreceğini ağrı olduğunda ağrı kesici ateş düşürücü şurup vermemizi söyledi ancak 12. gününde topallama geçmeyince çocuk doktorumuzun tavsiyesi ile ortopediye gittik, kan testi yapıldı Crp ve sedimentasyon yüksek wbc (normal çıktı) mutlaka mr yapılması istendi açıkçası mr da çocuk durmayacağı için narkoz gerekecekti 2-3 daha bekleyerek başka doktora gitmeye karar verdik (blr kaç radyolog tanıdığımız ultrasound ve röntgen yeterli mr’a gerek yok demişti) ataşehirde doç.dr ortopedist bir bey’e gittik öylede oldu röntgen temizçıktı, ultrasounda da eklemde bir sıvı birikmesi gözlemlenmedi, aslına bakılırsa ağrı kesici ağrı oldugunda değil düzenli kullanılsa tedavi gerceklesim simdiye iyilesecegi söylendi bir 10 gün ağrı kesici reçe etti 10 gün ve 1 ay sonra kontrol tavsiye ettti, gözlemlediğim aslında 12.günden sonra biraz ağrılar azmıştı ama topallama devam ediyordu, şuan 16+gündeyiz topallama ve ağrı devam 10 gün ilaç kullanımımız geçici sinovit veya bir tip artrit olarak teşhis konuldu. Benzer sorunu yaşayanlara umarım ışık tutar, topallama, gece ağrı ile uykudan uyanma, uyanınca ağrı varsa 7-10 gün geçirmeden bir oetopediste gidiniz, özellikle son bir hafta stresten hiç uyuyamadım, umarım sizlere fikir verebilmişimdir.(ilaç benim durumuma özgü bir ilaçtı kendi doktorunuzun önerisi olmadan bu ilacı kullanmayın cok daha ciddi bir problemi ağrı kesici ile maskelemiş olmayın, teşhis sonrası dogru ilaç kullanımı) Bu başlığı bulupta okumak zorunda kalan herkese büyük geçmiş olsun, hastalığımızın 3. haftasının bitiminde sizlere buradan güzel haberler yazabilmek dileğiyle.

Kubilay beyin 2.yorumu

4 yaşındaki oğlumun şuan topallamamasında 14 + 7. günündeyiz

(İlk 14 gün – ağrı kesici sadece ağrı olduğunda akşam yatarken 1 kaşık verilmişti [Çocuk doktorunun önerisi ile])

Son 7 günün ilk 3 günü 1,5 kaşık ağrı kesici ateş düşürücü 12 saatte bir verildi, geriye kalan günlerde 1 kaşık ağrı kesici 12saatte bire dönüldü. Ağrı kesici ateş düşürücü düzenli kullanmaya başlamamızın yaklaşık 3.günü (ama topallamamızın 14+3=17.günü) topallama %90 azaldı, hafif paytak yürümemiz kaldı, ağrı şikayeti günde birden çok kere iken, şuan ağır hareket yaptığında nadir bacağım ağrıyor diyor. Ancak bacakları halen güçsüz yere oturduğunda veya eğildiğinde halen geri kalkmakta güçlük çekiyor ancak zorlarsa bir şekilde kalkabiliyor. Bu arada dikkat çekici bir nokta kol ağrısı ve el ağrısı gibi gün içerisinde birden çok kere şikayetleri oluyor.(hatırlatmak gerekirse Röntgen ve ultrasonda birşey gözlemlenmemişti (sıvı birikimi vs.) geçici sinovit, artrit şüphesi ile ağrı kesici ateş düşürücü kullanımına ortopedist önerisi ile başlanmıştı.)

Crp değerimiz 0,0-0,5 arasında olması gerekirken 1,36

Sedimantasyon 1/2 saat 0-10 olması gerekirken 31

Sedimantasyon 1 saat 0-20 olması gerekirken 87

WBC 5,14-13,38 arasında olması gerekiyordu 10,02 ile bu aralık içerisindeydi.

Bu sorunu yaşayan arkadaşlar, çocuk yaş bilgisi ağrı kesici ateş düşürücüyü kaç gün ne doz ile kullandıklarını paylaşabilirler mi? (İlaç kullanımında iyileşme sürecinizi yine detaylı paylaşabilirseniz yol gösterici ve fikir verici olacaktır.)

(Bu noktada 7-10 gün süren benzer sıkıntılarda ortopediste gidilmesi gerektiği ve doktor önerisi olmadan ilaç kullanılmaması gerektiğini önemle hatırlatmak isterim)

Kubilay bey 3.yorum

Merhaba;

Bizlerde şuan 24.+ günümüzdeyiz, topallama yerini sendelemeye bıraktı dün

Prof Dr.’a gittik (daha önce gittiğimiz 4 doktorun 3’ünün hocası ve/veya son nokta gidilmesi gereken doktor olarak bize bildirdiği isimdi.)

Geçici sinovit şuan için ön planda, röntgen ve ultrasoundata bir sıvı birikmesi vs gözlemlenmemişti.(15.gün önce fiziksel muayenede hareket kısıtı, ağrı ve sertleşme vardı.)

Sedimantasyon 15 gün önceki kontrollerde 87’idi (50 üzeriyse üzerine yoğun düşülmesi işaret ediliyor.) hastalığımızın 4.haftasında 42’ye düştü.

Crp 1,36’idi şuan 0,493 değerler bir miktar iyileşti ancak ibufen baskısı bırakıldığında ağrı olabiliyor diye ileri tetkikler yapılmak üzere Pro Dr.’a gittik, kendisi çok ilgili ve konusunda uzman.

Topallamanın ve ağrının en yoğun olduğu zamanda 3.5-4 yaşındaki oğlum için çocuk doktorumuz ağrı olduğunda ağrı kesici ateş düşürücü demişti 15 gün bu şekilde kullandık, sonrasında ortopedist, ilk 3 gün 1,5 kaşık 12 saatte bir, sonra 7 gün 1 kaşık 12 saate bir ağrı kesici ateş düşürücü reçete etmişti, yine sorunlar bitmeyince son çare Özgür bey’i ziyaret ettik.

Sorunumuzun 24.gününde Bey 1,5 kaşık ağrı kesici ateş düşürücü günde 4 kere şeklinde reçete etti (direk işaret etmese de ilk başlarda uygulanan dozun azlığından sürecin uzayabildiğini, şuan için geçici sinoviti düşündüğünü bildirdi.)

*İlaç bilgilerimiz sadece mevcut tedaviyi karşılaştırmanız için, benzer sorunlar var ise mutlaka mutlaka doktora gidiniz, ağrı kesici ateş düşürücü ile sorunu hata ile baskılamayınız, özellikle şişlik, ateş, döküntü olan hastalar mutlaka en kısa sürede imkanları var ise Özgür Bey’e (İstanbul Bahçelievler’de) veya bir çocuk ortopedistçisine konuyu iletmeli ve muayene olmalılar. (Panik olmayınız kötü ihtimalleri düşünmeyiniz ancak en kısa sürede kontrol ettiriniz, mümkün mertebe istirahat öneriliyor.)

(Bilgi amaçlı ilaç dozu kullanım süresi ve çözüme ulaştığınız süreleri paylaşır mısınız? – ancak tekrar tekrar söylediğim gibi benzer sorunlarda lütfen burada gördüğünüz doz veya ilaçlar ile çözüm aramayınız.)