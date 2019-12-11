Geç öğrendik! Reyting sonuçları yasaklanmış

Kuruluş Osman dizisini izlerken uzun zamandır bakmadığımız reyting sonuçları ne durumda diye merak ettik.

Google’da bir arama yaptık. Bildiğiniz gibi haber siteleri gereksiz bilgileri doldurmuş. Bazı medya siteleri daha önce günlük olarak reyting sonuçlarını veriyordu. Bu sayede rahatça inceleyebiliyorduk.

Fakat TİAK yani televizyon izleme araştırmaları anonim şirketi reyting sonuçlarının internet ortamında yayınlanmasına yasak koymuş. Reyting sonuçlarının yasaklanma olayı ağustos ayında olmuş. Maalesef biz bu haberi şu an duyduk. Aslında bunu yazarken bile utanıyoruz ama karşımıza hiç denk gelmedi. Belki çok dizi yada program izlemediğimiz için farkında olmadık.

Eğer bizim gibi reyting sonuçlarının yasaklandığını bilmeyen varsa bu yazı ile öğrenmiş olacaktır.

Sorumuzun cevabını da bulamadık. Bilen varsa iletebilir mi? Peki nereden bulacağız biz bu reyting sonuçlarını?