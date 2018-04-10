FinTech Ve RegTech, Finansal Teknoloji Nedir?

FinTech, finans kurumları tarafından tüketici ve iş müşterileriyle bağlantı kurmak ve daha iyi hizmet vermek için yeni teknolojilerin uygulanmasıdır.

FinTech, tüketici bankacılığı, ticari krediler, çevrim içi bankacılık, ticaret ve varlık yönetimi dahil olmak üzere hemen hemen her departmanın içinde yer almıştır.

Bu işlemlerden bazıları market alışverişi, çevrim içi alışverişler, banka havaleleri veya herhangi bir B2C veya B2B işlemini bir finans teknolojisi ile çözülebilir. İşletmeler ve tüketiciler arasındaki ödemeler artık hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılabilir.

FinTech’in Sınırsız Fırsatları

FinTech’in kişisel finans uygulamaları, çevrim içi bütçeleme ve giderlerin ve gelirlerin takibini içerir. Otomatik tasarruf uygulamaları, tüketicilerin emeklilik ve üniversite için planlamalarına yardımcı olur. Finansal danışmanlar, yatırım stratejileri ve portföy izlemesi için Fintech’i kullanmaktadır.

FinTech, kredi başvuru sürecinin otomasyon yoluyla yüklenme maliyetini azaltarak borç verme sürecini iyileştirir. Bu süreç, kredi başvurusunun gözden geçirilmesini, kredi notunun izlenmesini ve finansal belgelerin toplanmasını içerir.

Daha düşük yazım maliyetleri, gelişmiş kredi işleme dönüş süreleri ve daha az insan hatasıdır. Daha az emek-yoğun bir yüklenim süreci ile Fintech ile önemli operasyonel maliyet tasarrufu potansiyeli vardır.

Bankanın risk yönetimi politikalarına göre özelleştirilmiş kredi standartları uygulayan Fintech uygulamaları oluşturulabileceğinden, kredi standartları ve işlem limitleri daha etkin bir şekilde izlenmektedir. Diğer uygulamalar, sermaye piyasası işlemlerinin pozisyon takibini içerir ve işlem limiti ihlallerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar. Fintech’in bir sonucu olarak, bir finans kurumunun kredi ve ticaret politikaları, bütünsel ve daha verimli bir şekilde yönetilebilir; Böylece firmanın genel bilanço riskini azaltır.

Potansiyel müşterileri hedefleyen pazarlama çalışmalarına uygulamalar uygulanabildiğinden, Fintech ile geliştirilmiş satış fırsatları mevcuttur. Bir finans kurumunun yeni müşterileri çekmek veya iş pazarları hedef almak ümidiyle geniş bir ağ oluşturup oluşturmayacağına bakılmaksızın, Fintech’in bankanın ileriye dönük çabalarını geliştirme ve yeni müşteri katılım sürecini geliştirme potansiyeli vardır.

Günümüzde teknolojinin toplum genelinde yaygın kullanımı ile Fintech, hemen hemen her finansal işlemi etkileme potansiyeline sahiptir, bu da tüketicilerin, işletmelerin ve finansal kurumların nasıl etkileşimde bulunduğunu ve dönüştüğünü dönüştürmektedir.

RegTech: Fintech’ten Düzenleyici Spinoff

FinTech, bankaların teknoloji ile müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı olurken, RegTech bankaların teknolojiyi kullanarak yasal gereklilikleri karşılamasına yardımcı olur.

RegTech, kurum çapında veri yönetimi ve raporlaması oluşturmak için makine öğrenimi ve yapay zeka gibi çeşitli teknolojileri kullanmaktadır. Bu yeni teknolojiler, modelleme ve raporlama için mevcut manuel süreçlerin yerini alır.

Sürekli değişen düzenleyici yapısı ile RegTech, kurumların müşteri bilinci ve şüpheli faaliyet raporlaması da dahil olmak üzere Banka Gizlilik Yasası gibi kritik düzenlemelerle uyumlu kalmasını sağlar.

FinTech’in kurumların kendi içsel kredi ve ticaret standartlarını yönetmelerine yardımcı olması gibi, RegTech de hükümetin çeşitli kurumlar ve Federal Rezerv Bankası tarafından belirlenen düzenleyici kurallarına uyma yeteneklerini artırıyor.

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