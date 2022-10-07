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Fatih Terim 2.sezon gelecek gibi duruyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji7 Ekim 2022
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Fotoğraf: Fatih Terim Resmi Instagram sayfası

Şüphesiz Fatih Terim futbol dünyasının efsanesidir. Böyle büyük bir kralın belgeseli hayranlık bırakıyor.

Netflix yeni belgeselleri ile dikkatleri üzerinden eksik etmiyor. Fatih Terim belgeseli yayınlandı ve uzun zamandır üst sıralarda yerini alıyor. Altuğ Gültan ve Burak Aksoy’un yönetmen koltuğundaki Fatih Terim belgeselini kesinlikle izlemenizi öneriyoruz.

1.sezon’da sadece 4 bölüm yer almaktadır. Bir nefesle soluksuz izliyorsunuz. Belgeseli izleyenler acaba Terim 2.sezon gelecek mi diye merak ediyor. Netflix tarafından 2.sezon geleceğine dair herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor.

Fakat Terim 4.bölüm son sahnesinde Fatih Terim şöyle diyor;

Ben ve benim gibi insanlarda hikayeler bitmez. Hikayenin sonu da olmaz. O yüzden daha hikayelerimiz bitmedi. Bakalım neye karar vereceğiz

Bu sözlerden sonra Terim belgeseli 2.sezon geleceğini netleşti gibi düşünebiliriz.

Fatih Terim belgeseli hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji7 Ekim 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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