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Efsanelerin efsanesi Bay ve Bayan Smith Netflix’e geliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Nisan 2023
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2005 yılında vizyona giren Bay ve Bayan Smith filmini izlemeyen yoktur diyebiliriz. Başrollerinde Brad Pitt, Angeline Jolie, Vince Vaughn gibi efsane oyuncular yer almaktadır. Eğer bugüne kaar bu filmi izlemediyseniz kesinlikle izlemeniz gereken bir filmdir. Aksiyon ve Romantik kategorisinde yer alan bu film Netflix platformuna geliyor.

1 Mayıs 2023 tarihinde Netflix’te gösterime giriyor. Netflix platformu arşivlerin arasına bu filmi katması gerçekten başarılı bir hareket olmuş.

Wikipedia kaynağına göre 110 milyon dolar ile çekilen filmden 427 milyon TL hasılat elde ettiği yazmaktadır.

Filmin konusu şöyle;

Sıradan bir evlilik yaşayan John ve Jane Smith’in hayatları gün geçtikçe daha sıkıcı bir hal almaktadır. Hayatlarındaki monotonluğu bozan tek şey; birbirlerine söyledikleri yalanlardır.

Çift, aslında, birbirine rakip iki organizasyona tetikçi olarak çalışmaktadır. John ve Jane, birbirlerini yok etme görevi alırlar.Ancak bunu hiçbir zaman başaramazlar ve şirketleri John ve Jane’i öldürmeye kalkar.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Nisan 2023
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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