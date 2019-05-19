Dişim çok ağrıyor: Ağrınıza iyi gelecek 10 hızlı ipucu

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Diş ağrısı, genelde bizleri rahatsız eden ve çekilmez durumlardan biridir. Dişimiz ağrıdığında ilk olarak diş doktoruna gitmeyi düşünürüz. Fakat diş ağrımıza iyi gelebilecek ve kendimizin de yapabileceği birtakım yöntemler vardır. Bu yazımızda sizlere bunlardan bahsedeceğiz.

1. Ağız sağlığının iyi olması

Tabi ki diş ağrısına çözüm olabilecek ilk şey, ağız sağlığımızdır. Yani dişlerimizin, diş etlerimizin sağlıklı olması diş çürümelerinin engellenebilmesi için ilk şarttır. Bunu sağlayabilmek için ise dişlerimizi yemeklerden sonra fırçalamak gerekir. Diş ipi de fırçalamanın öncesinde kullanılabilecek bir alternatiftir.

2. Tuz

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz tuz, antiseptik özelliği sayesinde dişlerimizin arasında kalan yemek artıklarından dolayı oluşan enfeksiyona bağlı ağrıyı rahatlatır. Bu konuda yapmanız gereken tek şey, bir çorba kaşığı tuz alarak bir bardak suyla karıştırmanız olacaktır.

3. Sarımsak

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, enfeksiyon ve iltihaplarla savaşma konusunda size oldukça fayda sağlayacaktır. Sarımsağı ezerek suyunu çıkardığınızda ve dişlerinizdeki sorunlu bölgelere sürdüğünüzde sarımsağın etkisini siz de hissedebilirsiniz.

4. Karanfil

Karanfil içerisinde öjenol denilen özel bir madde bulunmasından dolayı, diş ağrılarını azaltmada önemli bir işlev görür. Ağrıyan dişinize veya sorunlu bölgeye bütün bir karanfili aldığınızda ve bir miktar beklettiğinizde karanfilin etkisini görebilirsiniz.

5. Maydanoz

İltihap karşıtı bileşenler içeren maydanoz, diş ağrınıza diğer bir alternatif olabilir. Maydanozun iltihaptan kaynaklanan ağrıyı azaltma gibi bir işlevi vardır. Aynı zamanda ağızda oluşan kötü kokuları önleyebilmek için de maydanozu çiğneyerek tüketebilirsiniz.

6. Siyah çay

İçeriğinde bulunan tannik asit sayesinde ağrıyı kesmede ve iltihaba karşı sizlere fayda sağlayabilecek olan siyah çayı, sıcak suyun içerisine atarak oda sıcaklığına gelince tüketebilirsiniz.

7. Limon suyu

Kuvvetli asit içeren limon suyu, hem bir antiseptiktir hem de damarları büzücü özelliğe sahiptir. İltihaba ve enfeksiyonlara karşı iyi bir çözüm olabilecek limon suyu genel ağız sağlığını iyileştirme konusunda da büyük öneme sahiptir.

8. Oksijenli su

Diş ağrınız enfeksiyondan kaynaklanıyorsa oksijenli su sizin için diş ağrısına iyi gelebilecek diğer bir alternatif olabilir. Ayrıca oksijenli suyun ağızdaki kötü kokulara karşı da kullanılabilir.

9. Soğan

Soğan içeriğinde iltihap karşı bileşenler içerir ve özellikle 20 yaş dişlerinin neden olduğu iltihaba karşı etkili bir yöntemdir. Küçük bir parça soğan keserek suyunu sıkıp yirmilik dişinizin üzerine koyduğunuzda bu etkiyi görebilirsiniz.

10. Biraz alkol

Diş ağrısına iyi gelebilecek ve hızlı çözüm olabilecek bir yöntem ağzı biraz alkolle çalkalamaktır. Alkol içeriğinde bulunan antiviral ve antiseptik etkisi sayesinde ağızda oluşan enfeksiyonlara karşı etkili bir yoldur.