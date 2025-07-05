Designated Survivor dizisinin ana oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şunlardır:

Kiefer Sutherland – Thomas “Tom” Kirkman:

Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı iken bir saldırı sonrası ABD Başkanı olan akademisyen.

Adan Canto – Aaron Shore:

Aaron Shore, Capitol Bombalamasından sonra yeni yemin eden Başkan Tom Kirkman’a destek ve yardımını gösteren ilk kişilerden biridir . Politik olarak zeki ve taktikseldir, bu nedenle Başkan Kirkman tarafından kısa süre sonra Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır.

Italia Ricci – Emily Rhodes:

Kirkman’ın Özel Danışmanı ve kampanya sözcüsü.

Kal Penn – Seth Wright:

Beyaz Saray Basın Sekreteri.

Maggie Q – Hannah Wells: Kapitol saldırısını araştıran FBI ajanı.

Natascha McElhone – Alex Kirkman:

Tom Kirkman’ın eşi ve First Lady.

LaMonica Garrett – Mike Ritter:

Kirkman’ın Gizli Servis ajanı.

Tekrar eden rollerdeki bazı önemli oyuncular:

Malik Yoba – Jason Atwood:

FBI Müdür Yardımcısı (7 bölüm).

Virginia Madsen – Kimble Hookstraten:

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi ve rakip partinin belirlenmiş hayatta kalanı.

Ashley Zukerman – Peter MacLeish:

Afgan Savaşı gazisi ve popüler bir Kongre Üyesi.

Mykelti Williamson – Amiral Chernow:

Genelkurmay Başkanı.

Paulo Costanzo – Lyor Boone:

Beyaz Saray Siyasi Direktörü (2. sezon).

Zoe McLellan – Kendra Daynes:

Beyaz Saray Danışmanı (2. sezon).

Ben Lawson – Damian Rennett:

2. sezonda yer alan bir karakter.Anthony

2016-2019 yılları arasında ABC’de iki sezon ve Netflix’te üçüncü sezonuyla yayınlandı.