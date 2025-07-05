Designated Survivor dizisinin ana oyuncuları
Designated Survivor dizisinin ana oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şunlardır:
Kiefer Sutherland – Thomas “Tom” Kirkman:
Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı iken bir saldırı sonrası ABD Başkanı olan akademisyen.
Adan Canto – Aaron Shore:
Aaron Shore, Capitol Bombalamasından sonra yeni yemin eden Başkan Tom Kirkman’a destek ve yardımını gösteren ilk kişilerden biridir . Politik olarak zeki ve taktikseldir, bu nedenle Başkan Kirkman tarafından kısa süre sonra Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştır.
Italia Ricci – Emily Rhodes:
Kirkman’ın Özel Danışmanı ve kampanya sözcüsü.
Kal Penn – Seth Wright:
Beyaz Saray Basın Sekreteri.
Maggie Q – Hannah Wells: Kapitol saldırısını araştıran FBI ajanı.
Natascha McElhone – Alex Kirkman:
Tom Kirkman’ın eşi ve First Lady.
LaMonica Garrett – Mike Ritter:
Kirkman’ın Gizli Servis ajanı.
Tekrar eden rollerdeki bazı önemli oyuncular:
Malik Yoba – Jason Atwood:
FBI Müdür Yardımcısı (7 bölüm).
Virginia Madsen – Kimble Hookstraten:
Cumhuriyetçi Kongre Üyesi ve rakip partinin belirlenmiş hayatta kalanı.
Ashley Zukerman – Peter MacLeish:
Afgan Savaşı gazisi ve popüler bir Kongre Üyesi.
Mykelti Williamson – Amiral Chernow:
Genelkurmay Başkanı.
Paulo Costanzo – Lyor Boone:
Beyaz Saray Siyasi Direktörü (2. sezon).
Zoe McLellan – Kendra Daynes:
Beyaz Saray Danışmanı (2. sezon).
Ben Lawson – Damian Rennett:
2. sezonda yer alan bir karakter.Anthony
2016-2019 yılları arasında ABC’de iki sezon ve Netflix’te üçüncü sezonuyla yayınlandı.