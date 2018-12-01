D Max Kablo TV, Digitürk,Tivibu ve D-Smart’ta kaçıncı kanalda?

Gelen bir soruda Ömer isimli ziyaretçimiz Deontay Wilder – Tyson Fury boks maçı hakkında bizden bilgi istemiştir.

Boks maçı tutkunları heyecanla bu maçı beklemektedir. Bu maç 2 Aralık 2018 Pazar günü sabah 07:00’da D Max ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak olması ise ayrı bir heyecan katmaktadır.

D Max kanalı D-Smart, Kablo TV ve Digitürk’te kaçıncı kanalda olduğu hakkında sizlere bilgi vermek istedik.

D Max Kablo TV kaçıncı kanalda: 47.Kanal D Max HD ve 931.kanaldan normal yayını bulunmaktadır.

D Max D-Smart kaçıncı kanalda: 46.Kanalda D Max

D Max Digitürk kaçıncı kanalda: 49. Kanalda D Max

D-Max FİL BOX kaçıncı kanalda: 31.Kanal

D-Max Tivibu kaçıncı kanalda: 62.Kanal

D-Max TV Plus kaçıncı kanalda: 39.Kanal

D-Max Vodafone TV: 50.kanalda

Eğer herhangi bir yayın platformu kullanmıyorsanız aşağıdaki frekans bilgilerini girerek Türksat üzerinden izleyebilirsiniz.

UYDU ADI : TÜRKSAT 4A

ALIŞ FREKANSI : 12.015 MHZ

POLARİZASYON : YATAY (H)

SEMBOL HIZI : 27.500 MS/S

FEC DEĞERİ : 5/6