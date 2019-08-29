Basit ve hızlı: Telefonda Facebook hesabı kalıcı silme adımları

Sosyal medya uygulaması olan Facebook, akıllı telefonlarda daha çok kullanılmaktadır.
Bilgisayarda kullanım oranları mobil cihazlara göre daha azdır.
Bu yazımızda sizlere telefonda facebook hesabı tamamen nasıl silinir konusunda bilgi vermek istedik.
İlk olarak Facebook uygulamanıza giriş yapınız ve sonrasında üste bulunan alt atla üç çizgi şeklindeki menü butonuna basınız.
Açılan menüyü aşağıya doğru kaydırdığınızda “Ayarlar ve Gizlilik” seçeneklerine geçiş yapınız.
Ayarlar seçeneğine bastığınızda açılan sayfayı aşağıya kaydırdığınızda “Hesap Sahipliği ve Kontrolü” seçeneğine basınız.
Açılan menüde Dondurma ve Silme seçeneğine dokunun.
Karşınıza çıkan bölümde “Hesabı Sil” seçeneğine basın ve Devat et butonuna basınız.
Son olarak şifre girdikten sonra artık Telefonda Facebook hesabınız kalıcı olarak silinecektir.