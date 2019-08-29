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Basit ve hızlı: Telefonda Facebook hesabı kalıcı silme adımları Sosyal medya uygulaması olan Facebook, akıllı telefonlarda daha çok kullanılmaktadır. Bilgisayarda kullanım oranları mobil cihazlara göre daha azdır. Bu yazımızda sizlere telefonda facebook hesabı tamamen nasıl silinir konusunda bilgi...

Windows 10’da Hazırda Beklet Nasıl Kapatılır? Microsoft Windows yüklü bir bilgisayarlar, pek kullanılmasa da çok farklı güç seçeneklerine sahiptir. Bu güç seçeneklerinin amaçları genel olarak, güvenliği sağlamak, fazla güç tüketimi ve elektrik tüketiminin önüne geçmek,...