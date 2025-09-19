Badem ağrı keser mi?

bademde doğal bir ağrı kesici bulunmaz. Badem, vitaminler (özellikle E vitamini ve B grubu vitaminler), mineraller (magnezyum, kalsiyum) ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir besindir, ancak ağrı kesici bir etkiye sahip aktif bir bileşik içermez. Bazı çalışmalar, bademin iltihaplanmayı azaltabilen antioksidanlar ve sağlıklı yağlar sayesinde dolaylı olarak ağrı yönetiminde destekleyici olabileceğini öne sürmüşse de, bu ağrı kesici olarak kullanılabileceği anlamına gelmez.