Bad Thoughts dizisinin konusunu çözemedik

Netflix platformunda Baş Thoughts dizisi bulunuyor. Sosyal medyada kısa bir bölümü denk geldi. Çok hoşumuza gitmişti. Hemen izlemeye başladık. İlk bölümden itibaren diziyi bir türlü anlamadık. Anlayamadığımız için yapay zekaya sorduk ve aşağıdaki yanıtı verdi .

Bad Thoughts Netflix’te 13 Mayıs 2025’te yayınlanan, Tom Segura tarafından yaratılan ve başrolünde yer aldığı altı bölümlük bir kara komedi dizisidir. Dizi, birbirinden bağımsız ancak tematik olarak bağlantılı kısa hikayelerden (vignettes) oluşan bir antoloji formatına sahiptir. Her bölüm, toplumsal tabuları yıkarak cinsellik, erkeklik krizi, teknoloji bağımlılığı gibi konuları absürt ve rahatsız edici bir mizahla ele alıyor. Tom Segura’nın keskin ve cesur mizah anlayışı, dizinin temelini oluşturuyor ve “Black Mirror”ın distopik havasıyla David Cronenberg’in grotesk estetiğini harmanlıyor. Örneğin, bir bölümde Segura’nın yüzü derin öğrenme teknolojisiyle bir Fransız kadının sırtına yapışık “ikiz” olarak gösterilirken, başka bir bölümde devasa protezlerle dolu bir spor salonu parodisi yer alıyor.

Dizi, edep sınırlarını zorlayan, hem eğlenceli hem de rahatsız edici hikayelerle dolu bir koleksiyon olarak tanımlanıyor. Oyuncu kadrosunda Tom Segura’ya ek olarak Robert Iler, Daniella Pineda, Arturo Castro ve Malin Barr gibi isimler bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Rami Hachache ve Jeremy Konner oturuyor. Dizi, özellikle kara mizah severler için dikkat çekici bir yapım olarak öne çıkıyor, ancak aşırı müstehcen ve tabulara dokunan içeriği nedeniyle hassas izleyiciler için uygun olmayabilir.

Kaynak: grok