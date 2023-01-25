Alice in Borderland sonu nasıl?

Alice in Borderland dizisi 2 sezondan oluşuyor. Dizinin ilk bölümünde Arisu ve arkadaşları sokakta dolaşırken havai fişekler patlıyor. Polisten kaçmak için metro tuvaletine 3 samimi arkadaşı giriyor. Tuvaletten çıktıktan sonra sokakların bir anda boşaldığını ve çok az kişi kaldığını öğreniyorlar.

Hayatta kalmak için birbirinden zorlu ölüm kalım yarışmalarına giriyorlar. İskambil kağıtlarının numaralarına göre derecelendirilmiş yarışmalarda oynuyorlar. İlk sezon iskambil kağıtlarından renksiz olan numaralara göre yarışıyor. 2.sezonda ise renkli iskambil kağıtlarının zorluk derecesine göre hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Yarışmalardan kaçmak istediğinizde ya da yarışmadan elendiğinizde gökyüzünden bir lazer ışını gelerek sizi öldürüyor. Herkes diziyi izlerken acaba sonunu nereye bağlayacaklar diye merak ediyor.

Bizde Alice in borderland sonunu yazmak istedik. İlk bölümde Arisu caddeden geçerken havai fişekler patlamıştı. İşte bu arada bir meteor parçası düşüyor. Meteor düştüğünde Arisu ve diğer yarışmacılar yaralanıyor ve kalpleri 1 dakika duruyor. İşte o 1 dakika arada bu yarışmalara katıldığının rüyasını görüyor.