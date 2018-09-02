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A vitamini doğal şekilde 2 farklı formda bulunabilen ve yağda eriyen bir maddedir. A vitamini tek bir vitamin değil, bir vitamin grubunun genel ismidir.

Bu grupta yer alan her bir öğenin sağlık üzerinde ayrı faydaları olduğu görülmektedir. Sağlık açısından pek çok avantaja sahip A vitaminin düzenli alınması özellikle göz sağlığı açısından oldukça önemlidir.

A vitamini hayvansal ve bitkisel gıdalar farklı şekillerde bulunur ve bu besinlerin tüketilmesiyle temin edilebilir. Vücuda A vitaminin farklı formları şeklinde alınırlar (örneğin bitkisel besinlerde karotenoidler, hayvansal besinlerde ise retinol şeklinde bulunur) ve alındıktan sonra vücutta A vitaminine dönüştürülürler. Hayvansal ve bitkisel gıdalar kıyaslandığında, bitkisel gıdalar daha çok A vitamini içerir. Bu yüzden A vitamini genellikle bitkisel gıdaların tüketimi ile elde edilmektedir.

Bitkisel Gıdalarda A Vitamini

A vitamini bir vitamin grubunu simgelemektedir. Bu grubun katoneoid denilen kısmı bitkilerde bulunmaktadır. Bitkisel gıdalarda a vitamini içeren besinler aşağıda verilmiştir.

Greyfurt, nane, maydanoz, brokoli, kırmızıbiber, dolmalık biber, domates, şalgam, mercimek, karalahana, kayısı, ıspanak, havuç, pırasa, pazı, kabak, tatlı patates, yeşil bezelye, yeşil fasulye, fesleğen, papatya.

Hayvansal Gıdalarda A Vitamini

A vitaminini bünyesinde fazlaca barındıran hayvansal gıdaların tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Her bünye için bu besinlerin tüketimi uygun olmayabilir. Bu duruma en iyi örnek olarak; A vitamini açısından en zengin hayvansal gıdalardan biri olan ciğer besini gösterilebilir. Çünkü kolesterol oranı açısından çok yüksek değere sahip ciğerin kolesterol problemi yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hayvansal gıdalarda A vitamini içeren besinler aşağıda verilmiştir. Ciğer, yumurta, tavuk eti, koyun eti, keçi sütü, inek sütü, peynir, yoğurt, ton balığı, somon balığı, hindi eti, sığır eti, karides, balık yağı.