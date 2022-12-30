50 metrekare 2.sezon gelecek mi?

Sadece Netflix platformunda yayınlanan 50 Metrekare dizisi ilk çıktığında büyük bir ilgi görmüştü. 50 metrekare dizisi ilk olarak 27 Ocak 2021 tarihinde gösterime girmişti. Engin Öztürk’ün başarılı oyunculuğu ile diziyi soluksuz bir nefeste bitiriyorsunuz.

1.sezonu bitiren hemen 50 metrekare 2.sezon ne zaman gelecek diye Google’a soruyor. Bizde bu diziyi izledik ve uzun zamandır 2.sezonu bekliyorduk ama gelmedi. Biz tahmini olarak 2022 yılı içerisinde geleceğini düşünüyorduk ama yılın sonuna gelmemize rağmen 50 metrekare 2.sezon gelmedi.

Normal şartlarda Netflix, dizinin yeni sezonu geleceği zaman uygulamasında dizinin altına “Müjde yeni sezon yolda” diye yazardı. 50 metrekare dizisine girdiğimizde maalesef böyle bir bilgilendirme görmedik.

Büyük ihtimal yeni sezon gelmeyecek.