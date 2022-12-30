Genel

50 metrekare 2.sezon gelecek mi?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Aralık 2022
0 Bir dakikadan az

Sadece Netflix platformunda yayınlanan 50 Metrekare dizisi ilk çıktığında büyük bir ilgi görmüştü. 50 metrekare dizisi ilk olarak 27 Ocak 2021 tarihinde gösterime girmişti. Engin Öztürk’ün başarılı oyunculuğu ile diziyi soluksuz bir nefeste bitiriyorsunuz.

1.sezonu bitiren hemen 50 metrekare 2.sezon ne zaman gelecek diye Google’a soruyor. Bizde bu diziyi izledik ve uzun zamandır 2.sezonu bekliyorduk ama gelmedi. Biz tahmini olarak 2022 yılı içerisinde geleceğini düşünüyorduk ama yılın sonuna gelmemize rağmen 50 metrekare 2.sezon gelmedi.

Normal şartlarda Netflix, dizinin yeni sezonu geleceği zaman uygulamasında dizinin altına “Müjde yeni sezon yolda” diye yazardı. 50 metrekare dizisine girdiğimizde maalesef böyle bir bilgilendirme görmedik.

Büyük ihtimal yeni sezon gelmeyecek.

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji30 Aralık 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Netflix açıkladı: Vikings Valhalla 2.sezon 12 Ocak 2023’de vizyonda

24 Aralık 2022

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü Disney Plus’a geldi

24 Aralık 2022

Yakamoz S-245 2.sezon ne zaman gelir?

11 Aralık 2022

2.sezon geliyor: Rise Of Empires Ottoman Mehmet ve Vlad karşı karşıya

11 Aralık 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu