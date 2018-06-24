2018 Yılı Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Sınav Metinleri

Bir ziyaretçimiz bu sene Ceza İnfaz kurumu katipliği sınavına gireceğini ve sınav öncesinde metinlerin yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda bilgi istemiştir.

Normal şartlarda biz bu sorunun cevabını soran kişiye mail olarak ilettik ama biz sitemize açarak bu konuyu başkalarınında görmesini istiyoruz.

Ayrıca Ceza İnfaz kurumu katipliği sınavı hakkında geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yapıldı. Bu uygulamaya kesinlikle dikkat etmeniz gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6’ncı maddesinin 6/c bendinde “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

Sınav metinlerine ulaşmak için http://www.cte.adalet.gov.tr/ adresinden duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz. Metinlerin 22 Haziran 2018 günü yayınlandığını görüyoruz.

BİLGİ: Sınava girecek memur adaylarının metinlere göre 3 dakika’da kaç kelime yazabildiğinizi bize yorum olarak iletirseniz çok memnun oluruz.

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