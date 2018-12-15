2018/2 KPSS tercihleri saat kaçta bitecek?

Hikmet isimli bir ziyaretçimiz 2018/2 KPSS tercihlerinin saat kaçta biteceğine dair bizden mail istemiştir. Bizde bu sorunun cevabını hem mail hem buraya açarak başka kişilerinde yararlanmasını istiyoruz.

ÖSYM’nin 11 Aralık 2018 günü yaptığı duyuruda 2018/2 KPSS tercihlerinin başladığını açıklamıştır. Bu KPSS tercih dönemine başvurmak için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birine girmiş olması gerekmektedir.

KPSS 2018/2 tercihleri 11 Aralık ile 20 Aralık 2018 tarihleri arsında yapılacaktır.

KPSS 2018/2 Tercihleri 20 Aralık 2018 günü saat 23.59’da tamamlanacaktır. Ziyaretçilerimizin tercihlerini son güne bırakmamalarını öneriyoruz.

Not: Ayrıca ekstradan gelen bir soruda Mustafa B. isimli memur adayı ÖSYM’den başvuru yapmak istediğinde Geçerli bir KPSS puaniniz olmadığı için başvuru da bulunamazsınız.” uyarısı aldığını yazmıştır. Bu uyarıyı alan kişiler yukarıda belirttiğimiz tarihlerde yapılan KPSS sınavlarına girmediyse bu uyarı ile karşılaşmaktadır.