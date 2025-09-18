Genel

20 gram badem ile hangi vitaminler alınır?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Eylül 2025
0 1 dakika okuma süresi

20 gram badem (yaklaşık 15-18 adet badem) çeşitli vitaminler içerir. Aşağıda 20 gram bademdeki başlıca vitaminler ve yaklaşık miktarları belirtilmiştir (besin değerleri markalara ve bademin işlenip işlenmediğine bağlı olarak hafif değişiklik gösterebilir):

E Vitamini: Yaklaşık 5-6 mg (günlük ihtiyacın ~%33-40’ı). Güçlü bir antioksidan olup cilt sağlığı ve hücre koruması için önemlidir.

B2 Vitamini (Riboflavin): Yaklaşık 0.02-0.03 mg (günlük ihtiyacın ~%2’si). Enerji üretimine ve cilt, saç, tırnak sağlığına destek olur.

B1 Vitamini (Tiamin): Çok az, yaklaşık 0.01 mg (günlük ihtiyacın ~%1’i). Sinir sistemi ve enerji metabolizması için faydalıdır.

B3 Vitamini (Niasin): Yaklaşık 0.2-0.3 mg (günlük ihtiyacın ~%1-2’si). Cilt ve sindirim sistemi sağlığına katkı sağlar.

Folik Asit (B9 Vitamini): Çok düşük miktarda, yaklaşık 2-3 mcg (günlük ihtiyacın ~%1’i). Hücre yenilenmesi için önemlidir.

Bademin vitamin içeriği özellikle E vitamini açısından öne çıkar.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Eylül 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Badem ağrı keser mi?

19 Eylül 2025

Salisin hangi besinlerde bulunur?

19 Eylül 2025

Person of Interest hangi platformda? Türkçe dublaj ve alt yazı yok

18 Eylül 2025

Temple Grandin filmi hangi platformda izlenir? Türkçe dublaj maalesef yok

10 Eylül 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu