20 gram badem ile hangi vitaminler alınır?

20 gram badem (yaklaşık 15-18 adet badem) çeşitli vitaminler içerir. Aşağıda 20 gram bademdeki başlıca vitaminler ve yaklaşık miktarları belirtilmiştir (besin değerleri markalara ve bademin işlenip işlenmediğine bağlı olarak hafif değişiklik gösterebilir):

E Vitamini: Yaklaşık 5-6 mg (günlük ihtiyacın ~%33-40’ı). Güçlü bir antioksidan olup cilt sağlığı ve hücre koruması için önemlidir.

B2 Vitamini (Riboflavin): Yaklaşık 0.02-0.03 mg (günlük ihtiyacın ~%2’si). Enerji üretimine ve cilt, saç, tırnak sağlığına destek olur.

B1 Vitamini (Tiamin): Çok az, yaklaşık 0.01 mg (günlük ihtiyacın ~%1’i). Sinir sistemi ve enerji metabolizması için faydalıdır.

B3 Vitamini (Niasin): Yaklaşık 0.2-0.3 mg (günlük ihtiyacın ~%1-2’si). Cilt ve sindirim sistemi sağlığına katkı sağlar.

Folik Asit (B9 Vitamini): Çok düşük miktarda, yaklaşık 2-3 mcg (günlük ihtiyacın ~%1’i). Hücre yenilenmesi için önemlidir.

Bademin vitamin içeriği özellikle E vitamini açısından öne çıkar.