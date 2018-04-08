Wi-Fi açılmıyor! (Birkaç çözüm yöntemi)

Wi-Fi açılmadan sorun yaşıyorsanız sizlere birkaç önerimiz olacaktır. Wi-Fi sorununu çözmek için nokta atış yapmak çok zordur. Malesef çözüm yöntemlerini tek tek denemeniz gerekmektedir.

İlk olarak Wi-Fi düğmesine bir kez dokunun. Wi-Ffi etkinleştirilmesi 2 saniye civarında sürmektedir. Tekrar tekrar açıp kapatmak telefonun kararlı çalışmasını etkileyecektir.

Ayarlar-Kablosuz özelliği ve ağlar-Wi Fi bölümüne gidiniz ve kablosuz anahtarı açınız.

Kısayollar panelini açmak için ekranın üst kısmından aşağıya doğru kaydırın. Uçak modunu aktif ediniz. 1-2 dakika bekledikten sonra uçak modunu devre dışı bırakın ve Wi-Fi tekrar aktif ediniz.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatmanızı öneriyoruz. Yeniden başlama tamamlandıktan sonra Kablosuz öğesini tekrar aktifleştirin.

Eğer tüm yaptıklarınıza rağmen herhangi bir gelişme olmazsa bu son yöntem belki sizi kurtarabilir.

Ayarlar > Sistem > Sıfırlama > Ağ ayarlarını sıfırla bölümüne gidin ve Wi-Fi öğesini etkinleştirmek için Ağ ayarlarını sıfırla anahtarını açınız. (Bu adım işlemleri Huawei’ye göre yazılmıştır. Başka markalarda adım işlemleri farklılık gösterebilir.)

Bu çözüm yöntemide işe yaramazsa büyük ihtimal yazılımsal yerine donanımsal bir sorun olduğu ön plana çıkıyor. Eğer servis garantisi varsa hiç durmadan telefonunuzu servise gönderiniz. Tabi göndermeden önce telefonunuzun yedeğini almayı unutmayınız. Telefon şirketlerinin servislerine gönderilen telefonlar kapıdan girer girmez format atılmaktadır. Herhangi bir sorunu olmayan bir telefonu bile gönderseniz formatlayarak işlem yaptıklarını unutmayınız.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)