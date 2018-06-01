Sony PlayStation Oyun Günleri indirim listesi

Sony her yıl olduğu gibi bu yılda da “Oyun Günleri” etkinliği kapsamında bazı PlayStation ürünlerinde indirimler yapacaktır.

Bu güzel etkinlikte PS4 Pro 349 dolarlık indirimdeli fiyatı ile satılacaktır. Tabi olmazsa olmazlardan PlayStation VR Paketi ise 199 dolardan, PlayStation Move hareket kontrolörü ise 79.99 dolardan satılacaktır.

Ayrıca PlayStation kablosuz oyun kumandaları 39.99 dolardan satılacağı duyuruldu. Diğer güzel bir haber ise 12 aylık PlaySation Plus üyelik fiyatı 10 dolarlık indirim ile 49.99 dolara düşmesidir. Bu oyun günleri etkinliği 8 Haziran 2018 ile 18 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Jet Black PS4 Pro – 349.99 dolar

PlayStation VR Paketi – 199.99 dolardan başlıyor

DualShock 4 Kablosuz Oyun Kumandası (tüm renkler) – 39.99 dolar

PlayStation Move Hareket Kontrolörü (2 paket) – 79.99 dolar

PlayStation VR Hedef Kontrolörü (sadece ABD’de) – 49.99 dolar

12 Aylık PlayStation Plus Üyeliği – 49.99 dolar

PlayStation Vue (sadece ABD’de) – İlk 2 ay boyunca 10 dolar, sonraki aylarda 44.99 dolar

God of War: 49.99 dolar

Gran Turismo Sport: 19.99 dolar

Horizon Zero Dawn: 19.99 dolar

MLB The Show 18: 39.99 dolar

Shadow of the Colossus: 19.99 dolar

Bravo Team (PS VR): 29.99 dolar

Farpoint (PS VR): 14.99 dolar

The Inpatient (PS VR): 14.99 dolar

Bu aralar oyun ve PlayStation aksesuarları almayı planlıyorsanız harika bir fırsat olduğunu belirtelimn.

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