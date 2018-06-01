Sony PlayStation Oyun Günleri indirim listesi

Sony her yıl olduğu gibi bu yılda da “Oyun Günleri” etkinliği kapsamında bazı PlayStation ürünlerinde indirimler yapacaktır.
Bu güzel etkinlikte PS4 Pro 349 dolarlık indirimdeli fiyatı ile satılacaktır. Tabi olmazsa olmazlardan PlayStation VR Paketi ise 199 dolardan, PlayStation Move hareket kontrolörü ise 79.99 dolardan satılacaktır.
Ayrıca PlayStation kablosuz oyun kumandaları 39.99 dolardan satılacağı duyuruldu. Diğer güzel bir haber ise 12 aylık PlaySation Plus üyelik fiyatı 10 dolarlık indirim ile 49.99 dolara düşmesidir. Bu oyun günleri etkinliği 8 Haziran 2018 ile 18 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Jet Black PS4 Pro – 349.99 dolar
- PlayStation VR Paketi – 199.99 dolardan başlıyor
- DualShock 4 Kablosuz Oyun Kumandası (tüm renkler) – 39.99 dolar
- PlayStation Move Hareket Kontrolörü (2 paket) – 79.99 dolar
- PlayStation VR Hedef Kontrolörü (sadece ABD’de) – 49.99 dolar
- 12 Aylık PlayStation Plus Üyeliği – 49.99 dolar
- PlayStation Vue (sadece ABD’de) – İlk 2 ay boyunca 10 dolar, sonraki aylarda 44.99 dolar
- God of War: 49.99 dolar
- Gran Turismo Sport: 19.99 dolar
- Horizon Zero Dawn: 19.99 dolar
- MLB The Show 18: 39.99 dolar
- Shadow of the Colossus: 19.99 dolar
- Bravo Team (PS VR): 29.99 dolar
- Farpoint (PS VR): 14.99 dolar
- The Inpatient (PS VR): 14.99 dolar
Bu aralar oyun ve PlayStation aksesuarları almayı planlıyorsanız harika bir fırsat olduğunu belirtelimn.
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