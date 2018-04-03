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Radyo özelliği ile Kaan N2 eşdeğerlerine göre önde

tarafından 3 Nisan 2018 Tarihinde eklendi

Günümüz teknolojisinde akıllı telefonlar ile artık herşeyi yapmaktayız.

2000’li yıllarda müzik dinlemek için yanımızda Walkman gezdirirdik. Artık müzik için akıllı telefonlar tercih ediliyor. 4.5G teknolojisi hemen hemen artık her cepte yer alıyor. Hal böyle olunca müzik dinlemek için Youtube, spotify v.s. siteler kullanmaktayız. Bazı zamanlar yeri geldiği zaman kullanıcılar FM aramaktadır. Birçok devleri akıllı telefon modellerine artık radyo koymayı tercih etmiyor.

Tabi bunun altında maddiyat yattığı söyleniyor. Yerli üretici KAAN, yeni çıkardığı N2 modeline radyo özelliğini ekledi. Bu sayede canınız istediği zaman yada internetinizin kotası dolduğunda yahut internet çekmediğinde radyo özelliğini kullanabilirsiniz. Çok önemli bir özellik gibi gözükmese de yeri geldiği zaman aranıyor.

Kaan bu özelliği ile bizim gözümüzde eşdeğerlerine göre bir çıt önde diyebiliriz.

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