Kaan N2 özellikleri

Uygun fiyat ve performans kategorisinde modeller üreten Kaan’dan yeni bir başarılı model geldi. Kaan N2 modeli resmi olarak tanıtıldı.

Resmi olarak fiyatı açıklanmadı fakat tasarım ve teknik özellikleri ile oldukça ses getireceğini söyleyebiliriz.

İsterseniz Kaan N2 teknik özelliklerine bakalım;

Kaan N2’de 5.7 inçlik IPS LCD ekranı bulunuyor. Bu ekran 282 PPI Piksel yoğunluğunda ve ekran/gövde oranı yüzde 71.92’dir. Bu modeli 3000 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. Performansa geçtiğimizde ise 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750T yonga seti bulunuyor. 3 GB RAM ile oldukça başarılı performans sunmayı hedefliyor. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken bu hafızayı isterseniz hafıza kartı ile 128 GB‘a kadar artırabilirsiniz.

Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız 13 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 8 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamera bulunmaktadır. 1080p Full HD video kaydı yaparken Slow motion yani yavaş çekim videolarıda çekebilirsiniz. Selfie çekmeyi seviyorsanız 8 MP çözünürlüğünde ön kamerası yer alıyor. 4.5G teknolojisi CAT 4 ile destekleniyor. Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelecektir. Android 8.0 oreo sürümüne geçip geçmeyeceği konusunda ise herhangi bir net bilgi bulunmuyor. Genellikle akıllı telefonlarda olmayan radyo özelliği Kaan N2’de bulunmaktadır.

Parmak izi okuyucusu olan Kaan N2 tahmini olarak 999 TL civarlarında olması bekleniyor.

Kaan N2 yorumlarınızı bekliyoruz.

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