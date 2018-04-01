Photoshop siyah beyaz fotoğrafa çevirme

Bir ziyaretçimiz bize Photoshop’da resmi nasıl siyah beyaz yapılabileceği konusunda yardım istemiştir.

Bizim photoshop bilgimiz olmadığı için bu sorunun cevabını başka bir internet sitesinden bakarak yanıtlamak istedik. Çok zor olmadığı için kolayca yapacağınızı düşünüyoruz.

Aslında fotoğrafları siyah beyaz yapmak istediğinizde bazı üst segment telefonlar size bu fırsatı vermektedir. Eğer böyle bir telefona sahip değilseniz Photoshop programı ile bilgisayarda fotoğrafı siyah beyaz yapabilirsiniz.

Photoshop programını açtıktan sonra fotoğrafınızı yükleyiniz ve İmage-Adjustments-Black-White sekmelerini izleyerek fotoğrafı siyah beyaz yapabilirsiniz. Tabi bu adımları takip etmek yerine kısayol tuşuda bulunmaktadır. Alt+Shift+Ctrl+B tuşlarına basarak fotoğraf siyah beyaz olacaktır.

Daha sonra fotoğrafınızı farklı kaydet yapmayı unutmayınız.

(1 votes, average: 2,00 out of 5)

votes, average:out of 5)