Kulaklık Takılı Gösteriyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Telefonunuzda kulaklık takılı olmadığı halde takılı gözüküyor ise birçok telefonda olduğu gibi telefonunuz dışarıya ses vermeme ihtimali oldukça yüksektir.

Bu sorunun en büyük sebebi genellikle kulaklık girişinin içerisinin tozlanmış olması veya herhangi bir cismin(çubuk, yemek artığı, vb…) kulaklığı takılacağımız yere girmiş olmasıdır. Telefonunuzun kulaklık yerini kürdan iğne kulak pamuğu ile temizlemeyi deneyiniz.

Ana Karttan Kaynaklı Bir Sorun

Telefonunuzun ana kartı telefonunuzdaki birçok donanımı kontrol etme görevindedir. Ana kartta oluşabilen herhangi bir sıra dışı sorunda telefonunuzda çeşitli aksaklıklara yol açabilir. Telefonunuzdaki ana kart sorununu çözmesi için en yakın teknik servise götürmenizde yarar var.

Kulaklık İşaretini Kaldırmak İstiyorsanız Yapmanız Gereken Nedir?

Telefonunuzda kulaklıkla müzik dinlemiyor film izlemiyor vs iseniz kulaklık işaretini kaldırmak istiyorsanız telefonunuzda bulunan ayarlar kısmına girip ses bölümündeki kulaklık ayarlarından kulaklık işaretini kaldırabilirsiniz tabi ki her telefonda bu özellik mevcut olamayabilir bu durumda en yakın servise telefonunuzu gösteriniz. Bunun yanında bu sorunu gidermek adına yapılmış olan birçok telefon uygulamasını google play, app store üzerinden indirip bu sorunu çözme olanağınız vardır.

Telefonunuz Kulaklık Soketi Bozulmuş Olabilir mi?

Telefonunuzda bulunan kulaklık soketi içine bir şey kaçmış veya birisi tarafından zorlanmış veya yanlış kulaklık takılması sonucu soketiniz bozulmuş olabilir. Bunun yanında telefonunuzun ana kartının verdiği bir hata sonucu soketiniz yanmış olabilir.

Neden Telefonunuzda Kulaklık Takılı Gözüküyor Olabilir?

Birçok insanın edindiği tecrübeye göre telefonunuzda kulaklığın takılı olmadığı halde takılı gözükme sebebi telefona su temas etmesi cebimizde nemli hale gelmesine neden olabileceği gibi aynı zamanda telefon kulaklığının çok sayıda takılık çıkartılması kulaklık soketinin gevşemesi veya genişlemesi sonucu zarar görmesine neden olabilir. Ayrıca kulaklık takılıyken cebimizde duran telefonun kulaklık yerinde zorlanma olması veya kulaklık ucunun telefonun kulaklık yerinde kırılması gibi sonuçlar oluşabilir.

Telefonunuzun Kulaklık Girişine Su Girmesi Durumunda Yapılabilecekler

Telefonunuzun kulaklık girişe su girmesi durumunda ilk olarak telefonu herhangi bir kaba pirinç koyup telefonu içinde yaklaşık olarak 2-4 saat arası bekletiniz. Eğer kulaklık girişi çalışmamaya devam ediyorsa kulaklık soketinin yanmış olması olası bir durumdur.

Bazı Telefonların Üretim Hatasından Kaynaklı Kulaklık Sorunları

Bazı firmaların ürettikleri telefonlar ucuz maliyetli olması açısından kullandıkları donanımları kalitesiz seçerler telefonları piyasaya ucuz bir fiyattan sunarlar. İnsanlar ucuz ürün görünce haliyle almaları çoğu zaman kaçınılmazdır. Üretilen bu telefonlardaki donanımlar kalitesiz ve dayanıksız olması açısından kullanıcıya sorun ve sıkın yaratması gayet olasıdır. Her ucuz gördüğümüz telefonu almamakta fayda vardır.

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