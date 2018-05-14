Huawei P20 Pro SIM kart takma

İlk defa akıllı telefona geçiş yaptıysanız yada Huawei markasını yeni kullanacaksanız ve Huawei SIM kart nasıl takılır diyorsanız sizlere bu yazıyı yazmak istedik.

Aslında hemen hemen yeni çıkan bütün akıllı telefonlarda işlem yanı şekilde yapılmaktadır.Telefon kutusunda çıkan sivri metal uçlu parçayı, telefonun yanında bulunan küçük deliğe bastırınız. SIM kart tepsisi çıkacaktır. Bu tepsiye fotoraftaki gibi SIM kartınızı yerleştirmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra tepsiyi tekrar telefona itiniz.

Tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu Huawei P20 Pro modeli Nano SIM kart ile çalışır. Eğer SIM kartınız Nano değilse GSM operatörünüzün herhangi bir bayisine gidip ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz.

Bu arada Huawei P20 Pro hafıza kartı nasıl takılır diye düşünüyorsanız malesef P20 Pro modeli microSD hafıza kartı takamıyorsunuz. Bu telefonun tek eksiği hafıza kartı desteğinin bulunmamasıdır.

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