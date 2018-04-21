Huawei Klavye’de rakamları göstermek

Huawei’de mesaj yazarken numaralar gözükmüyor diye derdiniz varsa bu yazımızın size faydası olacaktır.

Akıllı telefonlarda klavye tasarımları markalar göre değişiklik göstermektedir. Huawei modellerinde genellikle ilk aldığınızda mesaj yazma klavyesi açıldığında numara sekmesi gözükmemektedir. Numara satırı eklemek için ekstradan birkaç ayar yapmanız gerekmektedir. Mesaj yazarken harfleri çok kullanıyoruz. Fakat rakamları yazmak için ekstradan tuşa basıp rakamları açıp tekrar kapatmak üşendirmektedir. Lafı uzatmadan Huawei’de klavye’ye rakamlar nasıl eklenir konusuna geçelim.

İlk olarak Ayarlar sekmesine giriş yapınız. Daha sonra gelişmiş ayarlar bölümünden Dil ve Giriş‘e basınız. Burada Gboard‘a giriniz. Tercihler bölümünde “Rakam Satırı” sekmesini aktif etmeniz yeterli olacaktır. Bu ayarlardan sonra artık mesaj yazdığınızda rakamlar satırı her daim açık olacaktır.

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