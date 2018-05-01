Hibrit Motor Teknolojisi Nedir? Nasıl Çalışır? Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Araç piyasasının en önemli kaynağı olan benzin, dizel ve LPG kullanımı Hibrit Motorun teknolojisi ile son bulacak. Aynı zamanda bu teknoloji hem doğayı koruyacak ve yakıttan tasarruf sağlayacak.

Aslında geçmişi çok eskiye dayanmakta. Fakat modern ve yeni yapısıyla bu işe ilk el atan Toyota markasıdır.

Hibrit Motor Teknolojisi Nedir?

Peki bu güne kadar otomobillerin vazgeçilmezi konumunda bulunan bu fosil yakıtların kullanılmasını bitirecek olan bu Hibrit Motor teknolojisi nedir? Hibrit motora sahip araçlarda içten yanmalı motor ve elektrik birbirlerinin olumsuzluklarını kapatarak birlikte çalışır. Bu araçlarda vites topuzu bulunmaz. Şehir içinde kullanırken yani düşük hızda ilerlerken egzoz emisyonunu daha az sağlamak için elektrik motoru devreye girerken, şehirler arasında yüksek hızda giderken içten yanmalı motor devreye girer. Bu da yakıttan tasarruf sağlar. Benzinli bir araç 100 km de ortalama 8 litre benzin tüketirken, bu teknolojiye sahip bir araç 100 km de ortalama 4 litre benzin tüketmektedir.

Hibrit Motor Sistemi Nasıl Çalışır?

Aslında sistem olarak elektrikli motorların çalışma sistemine benzemekte olup, tam anlamıyla bu sistem kullanılmamaktadır. Elektrikli araçlar şarj edilirken, bu araç kendi kendini şarj etmektedir. Benzinli araç ilk çalışma esnasında yüksek yakıt tüketirken,​​​​​​​ hibrit teknolojisine sahip araçlar ilk çalışmada elektrik motorunu devreye sokar ve yakıttan tasarruf sağlar.

Hibrit Motorun Avantajları Nelerdir?

En büyük avantajı düşük yakıt,​​​​​​​ yüksek performans özelliğidir. Şarj etme gibi bir sorununuz yoktur. Kendi kendini şarj etmektedir. Vites geçişleri diğer araçlara göre çok seri ve rahattır. Ani kalkışlardaki çok fazla yakıt tüketimi bu teknoloji ile son bulmuştur. Çünkü ilk kalkışlarda elektrik motoru devrededir. Motordan gelen ses benzinli araçlardan bile çok azdır. Neredeyse duyulmaz.

Gelelim Hibrit Motorun Dezavantajlarına.

Maliyeti çok yüksektir. Ülkemizde yaygınlaşması için devlet tarafından vergi indirimi de yapılmasına rağmen araçların piyasa değeri gerçekten yüksektir. Ama yakıt tasarrufu sayesinde bu fiyat farkını kullandıkça düşürebilirsiniz. Henüz yeni bir teknoloji olduğundan dolayı bakım ve tamir masrafları yüksektir.

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