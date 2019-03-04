GM 9 Plus PUBG Mobile kaldırıyor mu?

Artık bilgisayarlar yerine akıllı telefonlarda oyun oynamayı daha çok tercih ediyoruz.

Bunun sebebi gelişen teknoloji ile grafiklerin artması ve oyuna daha rahat girmek ağır basmaktadır. Bu tarz oyunlara en büyük örnek PUBG Mobile diyebiliriz. Milyonlarca kişi tarafından indirilen ve anlık olarak binlerce kişinin oynadığı bu oyun maalesef her telefonda rahatça oynanmıyor. Şimdi GM 9 Plus modeli resmi olarak tanıtıldı. Üst segment özellikleri ve uygun fiyatı ile birçok kişi ilgi gösterecektir. Fakat PUBG Mobile oyunu rahatça oynanacak mı?

Bildiğiniz üzere GM 5 Plus modelini kullananlar maalesef PUBG MObile oyunu rahat rahat oynayamamaktadır. Çok sık oyundan atma olunca sırf bu oyun için telefon değiştirenler olmaktadır. GM 5 Plus özellikleri çok rahat bir şekilde bu oyunu kaldırmaya yetiyor fakat oyunun anlamsız bir şekilde neden kapandığına kimse çözemedi.

Yurtdışında bu olaya farklı savaşların olduğu söylenmektedir. PUBG Mobile tutkunları GM 9 Plus almadan önce bu oyunu oynayıp oynayamakdıklarını merak edecektir. Bizde bu sayfayı açarak GM 9 Plus sahipleri bu yazımızı okuyup sorumuzun cevabını verebilirse yada deneyen olursa bize yazarsa çok ama çok memnun oluruz.

GM 9 Plus teknik özellikleri ile bu oyunu çok ama çok rahat bir şekilde kaldıracak grafik ve performans donanımına sahiptir. Bakalım zamanla GM 9 Plus’da PUBG oynanıyor mu cevabı netleşecektir.