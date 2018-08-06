BlackBerry ilk defa klavyesiz telefon üretmedi!

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

2000’li yılların favori markası olan BlackBerry, yeni modeli Evolve’yi tanıttı. İyi bir performans ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken BlackBerry için sosyal medyada BlackBerry’nin klavyesiz telefonuda mı göreceğiz gibi haberler yapılmaktadır.

BlackBerry markası aklımıza tuşlu telefonları ile kazınmış olsada Evolve modelinden daha önceki çıkardığı bazı modellerde klavye bulunmamaktadır.

Örnek olarak BlackBerry Z30 modelinde klavye bulunmuyor. Piyasada 1099 TL’den satılmaktadır.

Yine BlackBerry Z10 modeli 2013 yılında piyasaya çıktı ve aradan geçen 5 seneden sonra hala internette 529 TL’den satılmaktadır.

Son örnek verebileceğimiz klavyesiz olan modeli BlackBerry Priv modelidir. Başarılı performans ve tasarımı ile 1299 TL civarlarında satılmaktadır. Aslında tam klavyesiz diyemeyiz. İsterseniz telefonu kaydırıp alt taraftan klavye çıkmaktadır. Klavyesizde kullanıldığı için listeye eklemek istedik.

BlackBerry markası akıllı telefon kategoirisine Android işletim sistemi ile giriş yapalı çok olmadı fakat iyi ve başarılı modelleri ile çıtayı yükseltmek istiyor.

Son çıkardığı BlackBerry Evolve modeli çift arka kamerası ve bataryası ile ön plana çıkıyor. 4 GB RAM’li Snadpragon 450 yonga seti ort segment’te oldukça ideal bir performans sağlayacak.