Benzin Motoru (Otto Motoru) Nedir? Nasıl Çalışır?

Benzinli motorlar günümüz itibariyle dizel ve hibrit motorlara göre en çok tercih edilen içten yanmalı motor tipidir.

Artık elektrikli motor devri başlasa da dünyada petrol var olduğu sürece benzinli motorlarda varlığını devam ettirecektir. Benzin motoru tiplerinde yakıt olarak benzin kullanılmaktadır. Dizel motorların işleyişinden haklı olarak karbüratör diye adlandırılan bir sistem sayesinde benzin sıvı bir şekilde değil buharlaştıktan sonra hava ile karışarak silindir sistemine doğru gider. Bu benzinli motor sistemi 1876 yılında Almanya’da Nikolaus Otto tarafından bulunmuş ve geliştirilmiştir.

Motorun Çalışma Safhaları Nelerdir?

İlk olarak emme safhası vardır. Emme kanalındaki sübapın açılmasıyla orada bulunan pistonu aşağı hareketi ile oluşan emme etkisi temiz hava ve benzin karışımını içine alır.

İkinci olarak işi sıkıştırma safhası vardır. Pistonun yukarı hareketi ile temiz hava benzin karışımı silindirin içine girdikten sonra burada sıkıştırılır.

Üçüncü aşamada yanma aşamasıdır. Yanma bujiler sayesinde gerçekleşir. İkinci aşamada belirttiğimiz sıkışan benzin hava karışımı bujiler sayesinde ateşlenir ve yanma gerçekleşir.

Dördüncü aşama ise egzoz aşamasıdır. Benzin hava karışımı yandıktan sonra piston geri gelir. Yanmış gaz egzozdan dışarıya atılır. Ve birinci aşama olan emme aşamasına geri dönülür. Bu sistem devamlı bu şekilde başa döner ve devam eder.

Silindir Sayısının Önemi

Silindir sayısı benzin motoru tipinde çok önemlidir. Silindir sayısındaki dengesizlik motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olmaktadır.

Silindir Çeşitleri Nelerdir?

Sıra tipi silindiri olarak adlandırılan ilk silindir çeşidi ekonomik araçlarda kullanılır ve önden çekişli motorlarda tercih edilir. Çok yer kaplamadığı gibi yakıt olarak da aslında ekonomik bir silindirdir. Motordan istenilen gücü çok rahat karşılar ve kullanıcısını memnun eder.

Diğer silindir V tipi silindir olarak adlandırılır. Bu silindir tipinde motorun iki tarafında da eşit sayıda silindir vardır. Örneğin V6 silindir tipinde sağda ve solda 3 er adet silindir bulunmaktadır. Bu motor yüksek kullanıcısına yüksek hız sağlamakta ve genelde yarış ve spor araçlarda kullanılmaktadır. Fakat bu silindir tipi yakıt olarak kullanıcısını üzmektedir.

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