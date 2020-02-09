Zor ama basit: Steam Hesap Kurtarma İşlemi Nasıl Yapılır?

Steam hesap kurtarma işlemleri yaparken ilk önce hesabın size ait olduğunu doğrulamanız gerekiyor. Özellikle çalıntı hesaplarda bu durum büyük önem arz ediyor. Sizden şu bilgiler istenecektir:

Ödeme yöntemi doğrulamada; hesabınızda daha önceden kredi / banka kartı veya PayPal kullanımı yaptıysanız bunların şifreli hali hakkında bilgi vermeniz gerekir. Örnek verecek olursak; MasterCard 8630, VISA 1150 gibi. Bu bilgileri hatırlamıyorsanız hesabınıza kaydetmiş olduğunuz ilk e-posta adresini siteye gönderin. Bunun dışında 3. parti mağazalar ya da kutulu oyunlardan çıkmış olan Steam ürün kodlarını talep olarak gönderebilme imkanına sahipsiniz.

Hesap Kurtarmak İçin İzlenecek Adımlar

Talep gönderdikten sonra sayfada yer alan bağlantıya tıklayarak Steam Destek resmi sayfasına bağlanınız. Steam hesap kurtarma işlemleri yaparken ilk olarak hesap adı, kayıtlı e-posta ya da telefon numarası istenir.

Hesap adınızı girdiğinizde karşınıza çıkan bilgide son iki hanesi ** olan numaranıza hesap doğrulama kodu göndermeniz gerektiği bilgisi yer alıyor.

Daha sonra karşımıza aynı ekranda e-posta adresimiz soruluyor ve bu e-posta bilgisini yazıyoruz. Bu işlemden sonra ekrana destek talep formu geliyor.

Bu form üzerine erişim sağlanabilen herhangi bir e-posta adresini girin. Daha sonra ekranda hesabınıza ilk kaydettiğiniz mail adresi sorusu yer alacak. Eğer hatırlamıyorsanız, güncel kaydı yapılmış olan e-posta adresi de size yardımcı olacaktır. Hesabınızda kayıtlı olan herhangi bir telefon numarası varsa, onu da bir alt kutucuğa yazın.

Ardından kayıtlı olan kartınızın türünü ve son dört hanesini girmeniz gerekiyor. Bunu da hatırlamıyorsanız veya kartla alışveriş gerçekleştirmediyseniz bu adımı geçebilirsiniz.

​​Hesaba Farklı Yollarla Yükleme Yapıldığında Uygulanan Hesap Kurtarma İşlemi

Hesaba fiziksel bir cüzdan koduyla yükleme gerçekleştirdiyseniz en alt kısımdan buraya görsel ekleyebilirsiniz. Bunun dışında Steam ürün kodu kullanıp oyun aktif etmişseniz bu bilgiyi de seçenekler arasına eklemeniz gerekiyor. Daha sonraki adımda da kısa bir açıklama girmeniz sizin için yararlı olacaktır.

En son olarak da “Ben robot değilim” seçeneğine tıklayıp bilgilerinizi gönderebilirsiniz. Ardından birkaç saat içinde bir destek çalışanı tarafından size dönüş yapılarak işleminiz gerçekleşecektir.