Xiaomi yüz tanıma özelliği ve kullanım bilgileri

Bir zamanlar parmak izi okuyucusu ile telefon kilidini açmak hayaldi. Artık hemen hemen bütün telefonlarda parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Bu sayede telefon kilidini açabiliyor ve diğer uygulamalara parmak izi güvenliğini ekleyebiliyoruz. Teknoloji gelişti ve artık telefonlarda yüz tanıma ile telefon kilidini açma özelliği eklendi.

Kızılötesi ile telefon yüzünüzü tarıyor ve telefonda herhangi bir işlem yapmadan kullanmaya hazır hale geliyor.

Xiaomi yüz tanıma nasıl eklenir?

Ayarlar uygulamasını açın. Güvenlik ve gizlilik > Yüz tanıma menüsüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin. Kilit ekranı şifresi belirlemediyseniz bunu yapmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Yüz tanıma ile kilit açma özelliği yalnızca cihazınızın kilit açma yöntemi Desen, 4 haneli PIN, Özel PIN veya Şifre olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Ayrıca aşağıdaki özelliği aktif ederseniz çok daha rahat edersiniz.

Uyandırmak için kaldır işlevini etkinleştirin seçeneğini belirlediyseniz cihazı kaldırıp yüzünüze tuttuktan sonra cihazınız ekranını açar ve ekran kilidini otomatik olarak açmak için yüzünüzü tanır. Bu özelliği kullanmayı istemiyorsanız bu seçeneği devre dışı bırakın. Yüz kaydet öğesine dokunun ve yüzünüzün bilgilerini kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Yüz tanıma ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler

Art arda üç gün veya daha uzun süreyle ekran kilidi açma şifresi girilmemişse ya da cihazınız uzaktan kilitlenmişse veya yeniden başlatılmışsa Yüz tanıma ile kilit açma özelliği kullanılamaz.

– Cihazınızın kilidini açmak için Yüz tanıma ile kilit açma özelliğini kullanırken gözlerinizi açık tutun, direkt olarak cihazınıza bakın ve cihazı, yüzünüze 20 cm (7,87 inç) ila 50 cm (19,69 inç)mesafede tutun.

– Yüzünüzü doğru şekilde taratmak için karanlık bir ortamda olduğunuzda ya da doğrudan ışığa bakarken bu özelliği kullanmaktan kaçının.