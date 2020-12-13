Xiaomi televizyona ekran yansıtma (Screen Morning)

Akıllı telefonların en güzel özelliklerinden bir tanesi kesinlikle ekran yansıtma özelliğidir.

Ekran yansıtma özelliği ile telefon ekranındaki görüntüyü anlık olarak televizyona aktarmaktadır. Televizyona görüntü aktarmadan önce televizyonuzun desteklemesi gerekmektedir.

Not: Menü anlatımı Xiaomi Pocophone F1 MIUI 12.0.2.0 sürümüne göre yapılmıştır. Modeller arasında farklılıklar oluşabilmektdir.

Xiaomi ekran yansıtma adımları

1.Adım: İlk olarak elinizi yukarıdan aşağıya doğru çektiğinizde bildirim çubuğunda “Yansıt” menüsü olacaktır. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki bölüme tıkladığınızda yansıtma menüsü açılacak ve taramaya başlayacaktır.

2.Adım: Eğer yukarıdaki seçenek sizde mevcut değilse telefondan “Ayarlar”bölümüne giriniz. En üst bölümde yer alan arama kutucuğuna “yansıt” yazınız. Çıkan en üstteki seçeneğe tıklamanız yeterli olacaktır.

Yansıtma butonunu aktif ettikten sonra tarama başlayacaktır. Yansıtma yapacağınız cihaz çıkınca tıklamanız yeterli olacaktır.

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